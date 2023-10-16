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Использовал "вслепую" таксистов: в Евпатории поймали афериста - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Использовал "вслепую" таксистов: в Евпатории поймали афериста
Использовал "вслепую" таксистов: в Евпатории поймали афериста - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Использовал "вслепую" таксистов: в Евпатории поймали афериста
В Евпатории правоохранители задержали приезжего курьера-афериста, который усовершенствовал мошенническую схему "Ваш родственник попал в ДТП", используя... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T17:31
2023-10-16T17:31
такси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории правоохранители задержали приезжего курьера-афериста, который усовершенствовал мошенническую схему "Ваш родственник попал в ДТП", используя "вслепую" таксистов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, предложение обманывать граждан 31-летний уроженец соседнего государства получил в одном из мессенджеров. Преступные деньги переводил через банкоматы на указанный "работодателем" счет, оставляя себе заранее оговоренную комиссию.Однако это не помогло: злоумышленника задержали оперативники уголовного розыска и установили его причастность к шести фактам мошенничества. В отношении мужчины возбуждено дело по статье о мошенничестве, сейчас он заключен под стражу.Ранее сообщалось, что только за вторую неделю октября крымские правоохранители зафиксировали случаи мошенничества на общую сумму более 14,5 миллионов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозаймОбманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьерЛишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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такси, новости крыма, евпатория, мвд по республике крым, мошенничество, деньги, общество
Использовал "вслепую" таксистов: в Евпатории поймали афериста

МВД: В Евпатории правоохранители задержали курьера-афериста

17:31 16.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоАвтомобили такси
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории правоохранители задержали приезжего курьера-афериста, который усовершенствовал мошенническую схему "Ваш родственник попал в ДТП", используя "вслепую" таксистов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, предложение обманывать граждан 31-летний уроженец соседнего государства получил в одном из мессенджеров. Преступные деньги переводил через банкоматы на указанный "работодателем" счет, оставляя себе заранее оговоренную комиссию.
"Осознавая риск попасть в поле зрения полиции, модернизировал метод, отправляя вместо себя к жертве за деньгами ничего не подозревающего таксиста", – добавили в персс-службе.
Однако это не помогло: злоумышленника задержали оперативники уголовного розыска и установили его причастность к шести фактам мошенничества. В отношении мужчины возбуждено дело по статье о мошенничестве, сейчас он заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что только за вторую неделю октября крымские правоохранители зафиксировали случаи мошенничества на общую сумму более 14,5 миллионов рублей.
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ТаксиНовости КрымаЕвпаторияМВД по Республике КрымМошенничествоДеньгиОбщество
 
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