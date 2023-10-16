https://crimea.ria.ru/20231016/ispolzoval-vslepuyu-taksistov-v-evpatorii-poymali-aferista-1132124390.html

Использовал "вслепую" таксистов: в Евпатории поймали афериста

Использовал "вслепую" таксистов: в Евпатории поймали афериста - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Использовал "вслепую" таксистов: в Евпатории поймали афериста

В Евпатории правоохранители задержали приезжего курьера-афериста, который усовершенствовал мошенническую схему "Ваш родственник попал в ДТП", используя... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T17:31

2023-10-16T17:31

2023-10-16T17:31

такси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории правоохранители задержали приезжего курьера-афериста, который усовершенствовал мошенническую схему "Ваш родственник попал в ДТП", используя "вслепую" таксистов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, предложение обманывать граждан 31-летний уроженец соседнего государства получил в одном из мессенджеров. Преступные деньги переводил через банкоматы на указанный "работодателем" счет, оставляя себе заранее оговоренную комиссию.Однако это не помогло: злоумышленника задержали оперативники уголовного розыска и установили его причастность к шести фактам мошенничества. В отношении мужчины возбуждено дело по статье о мошенничестве, сейчас он заключен под стражу.Ранее сообщалось, что только за вторую неделю октября крымские правоохранители зафиксировали случаи мошенничества на общую сумму более 14,5 миллионов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозаймОбманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьерЛишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такси, новости крыма, евпатория, мвд по республике крым, мошенничество, деньги, общество