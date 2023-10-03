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Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер
Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер
В Крыму осужден 18-летний курьер дистанционных мошенников, выманивших у пенсионеров более 1,4 млн рублей по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T10:08
2023-10-03T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму осужден 18-летний курьер дистанционных мошенников, выманивших у пенсионеров более 1,4 млн рублей по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Часть денег курьер оставлял себе. За все время от действий преступников пострадали четверо пенсионеров, которые в общей сумме лишились более 1,4 млн рублей. Фигурант задержан правоохранителями и по решению суда отправится в колонию ощего режимана 3,5 года. В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьерУмные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничестваГлава города Саки предупредил о мошенниках, собирающих деньги на СВО
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РИА Новости Крым
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4.7
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мошенничество, крым, прокуратура республики крым, новости, новости крыма, происшествия
Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер

В Джанкое осужден 18-летний курьер дистанционных мошенников

10:08 03.10.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму осужден 18-летний курьер дистанционных мошенников, выманивших у пенсионеров более 1,4 млн рублей по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Соучастники звонили пенсионерам по телефону и сообщали заведомо ложные сведения о совершении их родственниками ДТП с тяжкими последствиями, а также о необходимости передать денежные средства для возмещения причиненного ущерба и на иные цели. Получив согласие, подсудимый лично приезжал к потерпевшим, получал от них деньги, которые переводил на указанные организаторами счета", - уточнили схему в надзорном ведомтсве.

Часть денег курьер оставлял себе. За все время от действий преступников пострадали четверо пенсионеров, которые в общей сумме лишились более 1,4 млн рублей. Фигурант задержан правоохранителями и по решению суда отправится в колонию ощего режимана 3,5 года. В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.
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