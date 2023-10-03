https://crimea.ria.ru/20231003/obmanuli-starikov-na-14-mln-v-krymu-osuzhden-18-letniy-kurer-1131814104.html

Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер

Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер

В Крыму осужден 18-летний курьер дистанционных мошенников, выманивших у пенсионеров более 1,4 млн рублей по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T10:08

2023-10-03T10:08

2023-10-03T10:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму осужден 18-летний курьер дистанционных мошенников, выманивших у пенсионеров более 1,4 млн рублей по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Часть денег курьер оставлял себе. За все время от действий преступников пострадали четверо пенсионеров, которые в общей сумме лишились более 1,4 млн рублей. Фигурант задержан правоохранителями и по решению суда отправится в колонию ощего режимана 3,5 года. В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьерУмные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничестваГлава города Саки предупредил о мошенниках, собирающих деньги на СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, прокуратура республики крым, новости, новости крыма, происшествия