https://crimea.ria.ru/20231015/pokholodanie-i-dozhdi---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1132076814.html

Похолодание и дожди - прогноз погоды для Крыма на неделю

Похолодание и дожди - прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Похолодание и дожди - прогноз погоды для Крыма на неделю

В начале следующей недели в Крыму значительно похолодает, над полуостровом прольются ливневые дожди, однако к ее концу, станет значительно теплее. Такой прогноз РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T18:11

2023-10-15T18:11

2023-10-15T18:11

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 окт - РИА Новости Крым. В начале следующей недели в Крыму значительно похолодает, над полуостровом прольются ливневые дожди, однако к ее концу, станет значительно теплее. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Уже во вторник, по его данным, инициатива вновь перейдет к области высокого атмосферного давления, погода улучшится, осадки прекратятся, но температура воздуха по-прежнему останется прохладной: ночью +3…8, днем +12…17 градусов.В среду без осадков, ночью +4…9, в небе вырастут облака, пройдут скоротечные дожди, температура сохранится в пределах +13…18 градусов. К концу недели ожидается перестройка процессов на юго-западную тягу ветров. В этой связи ожидается переменчивая погода, солнце будут сменять скоротечные дожи, однако температура в воздуха повыситься: днем в четверг - до +15…20, в пятницу - до 23 градусов тепла. В субботу и воскресенье также сухо, столбики термометров покажут +10..15 градусов ночью, днем до +25.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое в Крыму - МЧС предупреждает об опасностиВ Крым идут заморозкиОтопительный сезон в Севастополе: что говорят власти

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