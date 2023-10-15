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Похолодание и дожди - прогноз погоды для Крыма на неделю
Похолодание и дожди - прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Похолодание и дожди - прогноз погоды для Крыма на неделю
В начале следующей недели в Крыму значительно похолодает, над полуостровом прольются ливневые дожди, однако к ее концу, станет значительно теплее. Такой прогноз РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T18:11
2023-10-15T18:11
2023-10-15T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 окт - РИА Новости Крым. В начале следующей недели в Крыму значительно похолодает, над полуостровом прольются ливневые дожди, однако к ее концу, станет значительно теплее. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Уже во вторник, по его данным, инициатива вновь перейдет к области высокого атмосферного давления, погода улучшится, осадки прекратятся, но температура воздуха по-прежнему останется прохладной: ночью +3…8, днем +12…17 градусов.В среду без осадков, ночью +4…9, в небе вырастут облака, пройдут скоротечные дожди, температура сохранится в пределах +13…18 градусов. К концу недели ожидается перестройка процессов на юго-западную тягу ветров. В этой связи ожидается переменчивая погода, солнце будут сменять скоротечные дожи, однако температура в воздуха повыситься: днем в четверг - до +15…20, в пятницу - до 23 градусов тепла. В субботу и воскресенье также сухо, столбики термометров покажут +10..15 градусов ночью, днем до +25.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое в Крыму - МЧС предупреждает об опасностиВ Крым идут заморозкиОтопительный сезон в Севастополе: что говорят власти
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, погода, крымская погода, крым, новости крыма
Похолодание и дожди - прогноз погоды для Крыма на неделю
Эксперт ФОБОС Тишковец: в Крым на следующей неделе придут похолодание и дожди
СИМФЕРОПОЛЬ,15 окт - РИА Новости Крым.
В начале следующей недели в Крыму значительно похолодает, над полуостровом прольются ливневые дожди, однако к ее концу, станет значительно теплее. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"С наступлением следующей недели ожидаются резкие перемены в погоде. В ночь на понедельник антициклон еще будет держать оборону в Крыму, сохраниться переменная облачность, без осадков, ночью +7…+12. Далее начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Уже днем пойдут интенсивные ливневые дожди, ветры станут разворачиваться с юго-западных на западные, а потом на северо-западные румбы. Как только перекинемся на север, сразу же ощутим понижение температуры до +12…13 градусов, выпадет от 5 до 10 мм осадков", - прогнозирует Тишковец.
Уже во вторник, по его данным, инициатива вновь перейдет к области высокого атмосферного давления, погода улучшится, осадки прекратятся, но температура воздуха по-прежнему останется прохладной: ночью +3…8, днем +12…17 градусов.
В среду без осадков, ночью +4…9, в небе вырастут облака, пройдут скоротечные дожди, температура сохранится в пределах +13…18 градусов. К концу недели ожидается перестройка процессов на юго-западную тягу ветров. В этой связи ожидается переменчивая погода, солнце будут сменять скоротечные дожи, однако температура в воздуха повыситься: днем в четверг - до +15…20, в пятницу - до 23 градусов тепла. В субботу и воскресенье также сухо, столбики термометров покажут +10..15 градусов ночью, днем до +25.
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