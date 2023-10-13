https://crimea.ria.ru/20231013/shtormovoe-v-krymu---mchs-preduprezhdaet-ob-opasnosti-1132071381.html

Штормовое в Крыму - МЧС предупреждает об опасности

Штормовое в Крыму - МЧС предупреждает об опасности - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Штормовое в Крыму - МЧС предупреждает об опасности

В Крыму с 14 по 17 октября будет действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T10:03

2023-10-13T10:03

2023-10-13T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с 14 по 17 октября будет действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. В ведомстве напоминают, что с 8 июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этой связи запрещается разведение костров и использование открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Владельцам домов и садоводам рекомендуют своевременно очищать участки от сухой травы и горючего мусора. Также запрещается устраивать свалки горючих отходов."Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - напоминают спасатели.Ранее в МЧС Крыма сообщили, что только за минувшие выходные, в республике было зафиксировано 17 возгораний сухой растительности. Причинами ЧП были палы травы, неосторожное обращение людей с огнем и пренебрежение правилами пожарной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиБабье лето возвращается: погода в Крыму в пятницуКогда в Крым вернется тепло

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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