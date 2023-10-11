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Когда в Крым вернется тепло

Когда в Крым вернется тепло - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Когда в Крым вернется тепло

В середине октября в Крым снова вернется тепло. Какой будет погода в ближайшие дни и предстоящие выходные, РИА Новости Крым рассказала начальник регионального... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T13:17

2023-10-11T13:17

2023-10-11T13:17

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CИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В середине октября в Крым снова вернется тепло. Какой будет погода в ближайшие дни и предстоящие выходные, РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По прогнозам, 12 и 13 октября температура воздуха днем по республике +14...+19 градусов. Предстоящей ночью пока по-прежнему холодно: +2...+7 градусов. В степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -2.По словам Любецкой, прошедшей ночью такие низкие температуры в воздухе зафиксированы в Красногвардейском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Белогорском районах. А на поверхности почвы - по всей территории Крыма.Начало следующей недели также будет теплым. Но 16 октября есть вероятность дождя. Температура останется высокой: ночью +7…12 градусов, днем +15…20.По словам Татьяны Любецкой, в последние дни температурные показатели в Крыму были на два градуса ниже многолетней нормы, а будут на два градуса выше: "И это вполне нормально - так устроена природа". Со вторника следующей недели потепление снова сменится понижением температуры воздуха.Читайте также на РИА Новости Крым:Без осадков: погода в Крыму в средуПопасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделюОсенняя погода придет в Крым с началом октября

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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