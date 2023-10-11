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Когда в Крым вернется тепло
Когда в Крым вернется тепло - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Когда в Крым вернется тепло
В середине октября в Крым снова вернется тепло. Какой будет погода в ближайшие дни и предстоящие выходные, РИА Новости Крым рассказала начальник регионального... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T13:17
2023-10-11T13:17
2023-10-11T13:17
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CИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В середине октября в Крым снова вернется тепло. Какой будет погода в ближайшие дни и предстоящие выходные, РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По прогнозам, 12 и 13 октября температура воздуха днем по республике +14...+19 градусов. Предстоящей ночью пока по-прежнему холодно: +2...+7 градусов. В степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -2.По словам Любецкой, прошедшей ночью такие низкие температуры в воздухе зафиксированы в Красногвардейском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Белогорском районах. А на поверхности почвы - по всей территории Крыма.Начало следующей недели также будет теплым. Но 16 октября есть вероятность дождя. Температура останется высокой: ночью +7…12 градусов, днем +15…20.По словам Татьяны Любецкой, в последние дни температурные показатели в Крыму были на два градуса ниже многолетней нормы, а будут на два градуса выше: "И это вполне нормально - так устроена природа". Со вторника следующей недели потепление снова сменится понижением температуры воздуха.Читайте также на РИА Новости Крым:Без осадков: погода в Крыму в средуПопасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделюОсенняя погода придет в Крым с началом октября
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погода в крыму, крым, крымская погода, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, новости крыма
Когда в Крым вернется тепло
Синоптики прогнозируют в Крыму теплую погоду на предстоящие выходные
CИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым.
В середине октября в Крым снова вернется тепло. Какой будет погода в ближайшие дни и предстоящие выходные, РИА Новости Крым
рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Сейчас мы ждем теплую погоду. Похолодание заканчивается сегодняшней ночью. Но и бархатный сезон закончился. Температура воды в море: Черноморское +17 градусов, Евпатория +18, а в Алуште уже +16", - сказала Любецкая.
По прогнозам, 12 и 13 октября температура воздуха днем по республике +14...+19 градусов. Предстоящей ночью пока по-прежнему холодно: +2...+7 градусов. В степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -2.
По словам Любецкой, прошедшей ночью такие низкие температуры в воздухе зафиксированы в Красногвардейском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Белогорском районах. А на поверхности почвы - по всей территории Крыма.
"Ночью 13 октября потеплеет: ожидается 0…+5 градусов, на побережье до +12. В субботу и воскресенье теплая, солнечная погода продолжится. Температура воздуха днем +18…23 градуса. Ночные температуры тоже повышаются: +5…10, на побережье до +12", - уточнила начальник крымского гидрометцентра .
Начало следующей недели также будет теплым. Но 16 октября есть вероятность дождя. Температура останется высокой: ночью +7…12 градусов, днем +15…20.
По словам Татьяны Любецкой, в последние дни температурные показатели в Крыму были на два градуса ниже многолетней нормы, а будут на два градуса выше: "И это вполне нормально - так устроена природа".
Со вторника следующей недели потепление снова сменится понижением температуры воздуха.
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