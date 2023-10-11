https://crimea.ria.ru/20231011/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1131973941.html

Без осадков: погода в Крыму в среду

Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Без осадков: погода в Крыму в среду

В среду на полуострове установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T00:01

2023-10-11T00:01

2023-10-11T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В среду на полуострове установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +4 до +9 градусов, днем от +13 до +16.В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20231008/popast-v-noyabr-i-obratno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1131898448.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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