https://crimea.ria.ru/20231011/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1131973941.html
Без осадков: погода в Крыму в среду
Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Без осадков: погода в Крыму в среду
В среду на полуострове установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T00:01
2023-10-11T00:01
2023-10-11T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В среду на полуострове установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +4 до +9 градусов, днем от +13 до +16.В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20231008/popast-v-noyabr-i-obratno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1131898448.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду без осадков
CИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В среду на полуострове установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха составит ночью +1...+6 градусов, на побережье до +9, в степных и предгорных районах заморозки на почве и в воздухе до -2°; днем 11 октября 12-17°", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +4 до +9 градусов, днем от +13 до +16.
В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.