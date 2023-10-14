https://crimea.ria.ru/20231014/dozhdi-zhara-i-zamorozki-kak-pogoda-povliyala-na-urozhay-yablok-v-krymu-1132020910.html

Дожди, жара и заморозки: как погода повлияла на урожай яблок в Крыму

Дожди, жара и заморозки: как погода повлияла на урожай яблок в Крыму - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Дожди, жара и заморозки: как погода повлияла на урожай яблок в Крыму

Осенние заморозки, о которых на днях предупреждали МЧС и крымские синоптики, уже не так страшны для аграриев, как весенние. Напротив, ночные холода могут даже... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T17:17

2023-10-14T17:17

2023-10-14T17:17

урожай в крыму

крым

мнения

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урожай

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Осенние заморозки, о которых на днях предупреждали МЧС и крымские синоптики, уже не так страшны для аграриев, как весенние. Напротив, ночные холода могут даже помочь урожаю – например, сделать яблоки ярче. О том, как погода повлияла на урожай одного из самых любимых фруктов на полуострове, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал агроном одного из садовых хозяйств Олег Лановой.По словам специалиста, который заведует яблоневыми садами в Нижнегорском районе, к осенним заморозкам большинство сельскохозяйственных работников уже готовы и ничего страшного от них урожаю не будет.Сейчас, в середине октября, плодовые деревья к холодам подготовлены, а большинство урожая уже собрано. Один из немногих даров, который еще продолжают убирать – крымские яблоки поздних сортов. Им грянувшее похолодание в небольшом количестве даже пойдет на пользу, уверяет агроном.А вот весенние холода и дожди, пришедшиеся на период цветения, напротив, подпортили товар: как пояснил представитель отрасли, после низких температур в мае и июне на яблоках появилась так называемая “сетка” – напоминающие легкую ржавчину шершавые пятна, которые возникают из-за микроразрывов ткани в надкожице плодов.“На вкусовые качества это не влияет. Но покупателям не нравится такой внешний вид”, – пояснил Олег Лановой.В свою очередь, сильная августовская жара привела к тому, что яблоки в этом году созрели раньше. В последний месяц лета, по данным агронома, на почве фиксировали температуру до +65 градусов – это был серьезный стресс для корневой системы.Читайте также на РИА Новости Крым:Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять летХорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку рисаВ Крыму увеличиваются площади ореховых садов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урожай в крыму, крым, мнения, нижнегорский район, олег лановой, урожай, сельское хозяйство