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Дожди, жара и заморозки: как погода повлияла на урожай яблок в Крыму
Дожди, жара и заморозки: как погода повлияла на урожай яблок в Крыму - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Дожди, жара и заморозки: как погода повлияла на урожай яблок в Крыму
Осенние заморозки, о которых на днях предупреждали МЧС и крымские синоптики, уже не так страшны для аграриев, как весенние. Напротив, ночные холода могут даже... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T17:17
2023-10-14T17:17
2023-10-14T17:17
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Осенние заморозки, о которых на днях предупреждали МЧС и крымские синоптики, уже не так страшны для аграриев, как весенние. Напротив, ночные холода могут даже помочь урожаю – например, сделать яблоки ярче. О том, как погода повлияла на урожай одного из самых любимых фруктов на полуострове, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал агроном одного из садовых хозяйств Олег Лановой.По словам специалиста, который заведует яблоневыми садами в Нижнегорском районе, к осенним заморозкам большинство сельскохозяйственных работников уже готовы и ничего страшного от них урожаю не будет.Сейчас, в середине октября, плодовые деревья к холодам подготовлены, а большинство урожая уже собрано. Один из немногих даров, который еще продолжают убирать – крымские яблоки поздних сортов. Им грянувшее похолодание в небольшом количестве даже пойдет на пользу, уверяет агроном.А вот весенние холода и дожди, пришедшиеся на период цветения, напротив, подпортили товар: как пояснил представитель отрасли, после низких температур в мае и июне на яблоках появилась так называемая “сетка” – напоминающие легкую ржавчину шершавые пятна, которые возникают из-за микроразрывов ткани в надкожице плодов.“На вкусовые качества это не влияет. Но покупателям не нравится такой внешний вид”, – пояснил Олег Лановой.В свою очередь, сильная августовская жара привела к тому, что яблоки в этом году созрели раньше. В последний месяц лета, по данным агронома, на почве фиксировали температуру до +65 градусов – это был серьезный стресс для корневой системы.Читайте также на РИА Новости Крым:Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять летХорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку рисаВ Крыму увеличиваются площади ореховых садов
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урожай в крыму, крым, мнения, нижнегорский район, олег лановой, урожай, сельское хозяйство
Дожди, жара и заморозки: как погода повлияла на урожай яблок в Крыму
Яблоки в Крыму в этом году созрели раньше, а осенние холода могут сделать их ярче
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым.
Осенние заморозки, о которых на днях предупреждали МЧС и крымские синоптики, уже не так страшны для аграриев, как весенние. Напротив, ночные холода могут даже помочь урожаю – например, сделать яблоки ярче. О том, как погода повлияла на урожай одного из самых любимых фруктов на полуострове, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал агроном одного из садовых хозяйств Олег Лановой.
По словам специалиста, который заведует яблоневыми садами в Нижнегорском районе, к осенним заморозкам большинство сельскохозяйственных работников уже готовы и ничего страшного от них урожаю не будет.
“Гораздо страшнее заморозки поздней весны, потому что в момент, когда почка начинает распускаться, уже распустилась или началось цветение и ударили морозы – вот этот момент может повлиять на урожай будущего года, – пояснил Олег Лановой. – Например, в 2017 году были заморозки очень сильные, и до 75%-80% урожая было потеряно. Поздняя весна – самый экономически проблемный период”.
Сейчас, в середине октября, плодовые деревья к холодам подготовлены, а большинство урожая уже собрано. Один из немногих даров, который еще продолжают убирать – крымские яблоки поздних сортов. Им грянувшее похолодание в небольшом количестве даже пойдет на пользу, уверяет агроном.
“Яблоку небольшое понижение температуры не вредит, только сказывается на окрасе. Если будет большой минус, хорошего, конечно, ничего не будет, а вот перепады до 0 градусов вполне приемлемы. От них яблоко начинает набирать цвет”, – пояснил Олег Лановой.
А вот весенние холода и дожди, пришедшиеся на период цветения, напротив, подпортили товар: как пояснил представитель отрасли, после низких температур в мае и июне на яблоках появилась так называемая “сетка” – напоминающие легкую ржавчину шершавые пятна, которые возникают из-за микроразрывов ткани в надкожице плодов.
“На вкусовые качества это не влияет. Но покупателям не нравится такой внешний вид”, – пояснил Олег Лановой.
В свою очередь, сильная августовская жара привела к тому, что яблоки в этом году созрели раньше. В последний месяц лета, по данным агронома, на почве фиксировали температуру до +65 градусов – это был серьезный стресс для корневой системы.
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