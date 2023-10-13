https://crimea.ria.ru/20231013/uscherb-15-mln-v-yalte-budut-sudit--direktora-sportshkoly-1132072378.html

Ущерб 1,5 млн: в Ялте будут судить директора спортшколы

Ущерб 1,5 млн: в Ялте будут судить директора спортшколы - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Ущерб 1,5 млн: в Ялте будут судить директора спортшколы

Директор спортшколы в Ялте пойдет под суд за взятку в крупном размере, превышение должностных полномочий и халатность, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 13.10.2023

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2023-10-13T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Директор спортшколы в Ялте пойдет под суд за взятку в крупном размере, превышение должностных полномочий и халатность, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, мужчина получил взятку в размере 350 тысяч рублей весной прошлого года за заключение контракта на проведение ремонтно-строительных работ в помещениях спортивной школы. Далее он вносил в акты завышенные сведения об объемах выполненных работ, чем нанес муниципалитету ущерб, превышающий 1,5 млн рублей."Преступная деятельность должностного лица была пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России. В отношении подрядчика, обвиняемого в мошенничестве и даче взятки, уголовное дело ранее было направлено в суд", - рассказали в прокуратуре.Как уточнили в крымском главке СК РФ, речь идет о строительстве спортивного объекта в Гаспре, контрактов было несколько, на общую сумму 5,9 млн рублей. Сейчас на три квартиры и автомобиль должного лица наложен арест с целью возмещения причиненного ущерба. Расследование уголовного дела завершено."Следствием также дана оценка действиям подрядчиков, в отношении которых по фактам посредничества и дачи взятки, мошеннических действий уголовные дела ранее были направлены в суд", - добавили в пресс-служба СК.Читайте также на РИА Новости Крым:9,5 лет за взятку: приговор экс-мэру крымского города вступил в силуНа Украине чиновница при задержании пыталась съесть взяткуВ Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку

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