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9,5 лет за взятку: приговор экс-мэру крымского города вступил в силу

9,5 лет за взятку: приговор экс-мэру крымского города вступил в силу - РИА Новости Крым, 05.10.2023

9,5 лет за взятку: приговор экс-мэру крымского города вступил в силу

Вступил в законную силу приговор в отношении экс-главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, осужденного на 9,5 лет лишения свободы за взяточничество. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T12:56

2023-10-05T12:56

2023-10-05T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Вступил в законную силу приговор в отношении экс-главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, осужденного на 9,5 лет лишения свободы за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.В 2021 году Ипатко, будучи главой администрации Белогорска, получил взятку от предпринимателя за гарантированную победу в аукционе и последующее заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.Сумма взятки составила один миллион рублей. Градоначальнику передавали деньги частями через посредника, который в свою очередь получил еще 500 тысяч рублей в качестве оплаты услуг за подготовку необходимой документации для участия в аукционе.Позже предприниматель обратился к главе администрации по вопросу формирования и выдачи градостроительного плана арендованного земельного участка. За оказание содействия в его выдаче и решение всех сопутствующих вопросов Ипатко потребовал передать ему через посредника 1,5 млн рублей. Бизнесмен сообщил об этом в правоохранительные органы.В ноябре 2021 года сотрудники регионального управления ФСБ задержали главу администрации и посредника.В ходе расследования выявлен еще один эпизод преступных действий Ипатко, в результате которых местному МУПу был причинен материальный ущерб на сумму около 58 тысяч рублей.В судебном заседании суда первой инстанции Ипатко свою вину не признал.Киевский районный суд Симферополя признал его виновным и приговорил к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом пять миллионов рублей.Посредника приговорили к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор первой инстанции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взяткуГосэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублейЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры

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крым, верховный суд крыма, общество, закон и право, приговор, взятка, белогорск, новости крыма