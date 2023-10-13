https://crimea.ria.ru/20231013/sostoyanie-ranenogo-zhurnalista-sputnik-udalos-stabilizirovat-1132079342.html

Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать

Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать

Состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи, пострадавшего после удара дрона ВСУ в Белгороде, удалось стабилизировать, сообщил журналистам главврач Белгородской... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T16:30

2023-10-13T16:30

2023-10-13T16:30

sputnik

медиагруппа "россия сегодня"

белгород

беспилотник (бпла, дрон)

хайбар акифи

всу (вооруженные силы украины)

дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи, пострадавшего после удара дрона ВСУ в Белгороде, удалось стабилизировать, сообщил журналистам главврач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил ранее РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. Как уточнял в четверг губернатор Вячеслав Гладков, пострадавший мужчина находился в коме, у него были ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Как сообщал минздрав Белгородской области, Хайбар находится в крайне тяжелом состоянии, нестабилен, медработники делают всё для сохранения его жизни.В ночь на 12 октября, по данным главы региона, система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее супруг, 29-летний журналист Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, были доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на ХерсонщинеПутин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов

https://crimea.ria.ru/20231012/zhurnalist-sputnik-ranen-pri-udare-drona-v-belgorode-ego-doch-pogibla-1132037620.html

белгород

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sputnik, медиагруппа "россия сегодня", белгород, беспилотник (бпла, дрон), хайбар акифи, всу (вооруженные силы украины), дмитрий киселев