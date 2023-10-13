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Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать
Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать
Состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи, пострадавшего после удара дрона ВСУ в Белгороде, удалось стабилизировать, сообщил журналистам главврач Белгородской... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T16:30
2023-10-13T16:30
sputnik
медиагруппа "россия сегодня"
белгород
беспилотник (бпла, дрон)
хайбар акифи
всу (вооруженные силы украины)
дмитрий киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи, пострадавшего после удара дрона ВСУ в Белгороде, удалось стабилизировать, сообщил журналистам главврач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил ранее РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. Как уточнял в четверг губернатор Вячеслав Гладков, пострадавший мужчина находился в коме, у него были ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Как сообщал минздрав Белгородской области, Хайбар находится в крайне тяжелом состоянии, нестабилен, медработники делают всё для сохранения его жизни.В ночь на 12 октября, по данным главы региона, система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее супруг, 29-летний журналист Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, были доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на ХерсонщинеПутин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
https://crimea.ria.ru/20231012/zhurnalist-sputnik-ranen-pri-udare-drona-v-belgorode-ego-doch-pogibla-1132037620.html
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sputnik, медиагруппа "россия сегодня", белгород, беспилотник (бпла, дрон), хайбар акифи, всу (вооруженные силы украины), дмитрий киселев
Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать

Состояние раненного при ударе дрона ВСУ журналиста Sputnik удалось стабилизировать

16:30 13.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи, пострадавшего после удара дрона ВСУ в Белгороде, удалось стабилизировать, сообщил журналистам главврач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко.
Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил ранее РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. Как уточнял в четверг губернатор Вячеслав Гладков, пострадавший мужчина находился в коме, у него были ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Как сообщал минздрав Белгородской области, Хайбар находится в крайне тяжелом состоянии, нестабилен, медработники делают всё для сохранения его жизни.
"Состояние его на момент поступления было крайне тяжелое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его состояние. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо", - сказал Проценко.
В ночь на 12 октября, по данным главы региона, система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее супруг, 29-летний журналист Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, были доставлены в больницу.
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SputnikМедиагруппа "Россия сегодня"БелгородБеспилотник (БПЛА, дрон)Хайбар АкифиВСУ (Вооруженные силы Украины)Дмитрий Киселев
 
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