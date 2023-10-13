https://crimea.ria.ru/20231013/novyy-zakon-o-markirovke-reklamy-ekspert-nazval-plyusy-i-minusy-1132060518.html

Новый закон о маркировке рекламы: эксперт назвал плюсы и минусы

Новый закон о маркировке рекламы: эксперт назвал плюсы и минусы - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Новый закон о маркировке рекламы: эксперт назвал плюсы и минусы

Новый закон о маркировке рекламы в интернете частично упрощает жизнь рекламодателя, поскольку позволяет проследить число показов рекламы и конечного... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T07:03

2023-10-13T07:03

2023-10-13T07:03

федор кравченко

радио "спутник в крыму"

интернет

фас (федеральная антимонопольная служба)

закон и право

роскомнадзор

мнения

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Медиаюрист, управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко Медиаюрист, управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Новый закон о маркировке рекламы в интернете частично упрощает жизнь рекламодателя, поскольку позволяет проследить число показов рекламы и конечного потребителя, который теперь будет меньше сталкиваться со скрытой рекламой, при этом мелкие игроки рекламного бизнеса могут остаться в проигрыше. О плюсах и минусах закона в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал медиаюрист, управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко.Новый закон о маркировке рекламы в интернете вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Требования направлены на защиту интересов потребителей и создание прозрачной среды для онлайн-рекламы.Плюсы документа"Новый закон улучшил положение рекламодателей, которые теперь могут узнать, сколько посредников между ними и конкретными площадками в интернете, где публикуется реклама, и сколько было показов. Раньше это им показывали в документах только те агенты, которые получали от них деньги напрямую и теоретически могли какие-то цифры подрисовать. Сейчас рекламодатель в совсем личном кабинете видит кто, сколько и на каких этапах заплатил денег по цепочке, и сколько было показов того или иного материала", – называет юрист главный плюс закона.Еще, по словам эксперта, одна положительная составляющая – обязательная маркировка рекламного контента с указанием координат рекламодателя. Это значит, что теперь скрытую рекламу разместить в разы сложнее.Сложности для мелких игроковПервый закон, регулирующий рекламу в интернете, был принят еще в 2022 году, напоминает юрист. Однако в нем не были прописаны конкретные штрафы. Новым они установлены – это значит, что переходный период окончен и теперь Роскомнадзор сможет применять санкции в отношении блогеров, рекламная деятельность которых теперь очень зарегламентирована.Другие "подводные камни""Для рынка эти нормы создают сложности. Кроме крупных игроков. Они накапливают гигантские объемы данных по поводу того где, что, кому и как показывают. А такие данные очень помогают крупным игрокам монополизировать рынок и выдавливать мелких", – продолжает Кравченко.Кроме того, крупным компаниям проще расширить штат, нанять дополнительных специалистов, которые будут заниматься правильным с юридической точки зрения оформлением рекламного контента. У блогера-одиночки, по словам юриста, два варианта: либо также нанимать дополнительного сотрудника, либо тратить по нескольку часов на самостоятельное заполнение всех форм. В любом случае это ведет к удорожанию рекламы, цены на которую, скорее всего, вырастут. Еще один "подводный камень" ожидает самих законодателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные вывески: менять нельзя оставитьКниги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябреКак защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях

https://crimea.ria.ru/20230902/shtrafy-pomogut-marketpleysam-izbavitsya-ot-poddelok--mnenie-1131025067.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор кравченко, интернет, фас (федеральная антимонопольная служба), закон и право, роскомнадзор, мнения