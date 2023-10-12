https://crimea.ria.ru/20231012/v-krymu-135-detey-nakhodyatsya-v-reestre-patsientov-s-palliativnym-statusom-1132018775.html
В Крыму 135 детей находятся в реестре пациентов с паллиативным статусом
В Крыму 135 детей находятся в реестре пациентов с паллиативным статусом - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В Крыму 135 детей находятся в реестре пациентов с паллиативным статусом
В Крыму 135 детей внесены в реестр пациентов с паллиативным статусом, об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T06:04
2023-10-12T06:04
2023-10-12T06:04
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 135 детей внесены в реестр пациентов с паллиативным статусом, об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая отделением паллиативной медицинской помощи детям Республиканской детской клинической больницы Ольга Мещерякова. Также она отметила, что почти во всех районах республики есть дети с таким статусом.Кроме того, она отметила, что, возможно, не все районные амбулатории получили доступ к ведению этого регистра.В Крыму паллиативный статус также был присвоен одному ребенку с новых территорий. Вопрос с оказанием паллиативной помощи на новых территориях пока остается открытым. "Там есть инициативные люди, но об оказании паллиативной помощи там, к сожалению, речи не идет", - заключила врач.Ранее сообщалось, что в Крыму за год работы паллиативного отделения медицинской помощи детям, которое было открыто при Республиканской детской клинической больнице, врачи и волонтеры помогли больше семидесяти тяжелобольным детям.Теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов.Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статусПаллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделенияРушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка
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республиканская детская клиническая больница (рдкб), здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, ольга мещерякова, крым, новости крыма
В Крыму 135 детей находятся в реестре пациентов с паллиативным статусом
Мещерякова: в Крыму 135 детей внесены в реестр пациентов с паллиативным статусом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму 135 детей внесены в реестр пациентов с паллиативным статусом, об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщила заведующая отделением паллиативной медицинской помощи детям Республиканской детской клинической больницы Ольга Мещерякова. Также она отметила, что почти во всех районах республики есть дети с таким статусом.
"Регистр ведется в нашей информационной медицинской системе, на сегодняшний день он включает в себя 135 детей возрастом от 0 до 18 лет. В регистр включают детей после прохождения комиссии о присвоении паллиативного статуса", - сказала Мещерякова.
Кроме того, она отметила, что, возможно, не все районные амбулатории получили доступ к ведению этого регистра.
"Но все районные педиатры знают, что как только ребенку присвоен паллиативный статус, они должны об этом сообщить главному внештатному специалисту-педиатру Дине Валерьевне Машковской, прислать свое заключение о присвоении паллиативного статуса и мы сами вносим этих детей в регистр", - объяснила она.
В Крыму паллиативный статус также был присвоен одному ребенку с новых территорий. Вопрос с оказанием паллиативной помощи на новых территориях пока остается открытым.
"Там есть инициативные люди, но об оказании паллиативной помощи там, к сожалению, речи не идет", - заключила врач.
Ранее сообщалось, что в Крыму за год работы
паллиативного отделения медицинской помощи детям, которое было открыто при Республиканской детской клинической больнице, врачи и волонтеры помогли больше семидесяти тяжелобольным детям.
Теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут
круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов.
Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.
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