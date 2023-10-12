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Главное за день: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Главное за день: 12 октября
Главное за день: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Главное за день: 12 октября
МОК приостановил работу Олимпийского комитета России. Деятельностью интернет-магазина Wildberries заинтересовалась прокуратура. Российская авиабаза Кант... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T22:22
2023-10-12T20:06
главное за день
мок (международный олимпийский комитет)
генеральная прокуратура рф
владимир путин (политик)
россия
киргизия
новости сво
министерство обороны рф
кирилл буданов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. МОК приостановил работу Олимпийского комитета России. Деятельностью интернет-магазина Wildberries заинтересовалась прокуратура. Российская авиабаза Кант пополнится передовым вооружением. Бойцы РФ разгромили склады боеприпасов на аэродромах Украины. Тем временем Буданов заявил, что Киев выбился из графика контрнаступления.О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.Передовое вооружение на авиабазу КантСвою военную авиабазу Кант в Киргизии Россия обеспечит самым передовым вооружением, современной техникой и оборудованием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что военнослужащие в Канте оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью.Работа Олимпийского комитета России приостановленаРабота ОКР приостановлена Международным олимпийским комитетом из-за включения в состав Олимпийского комитета России олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Директор организации по коммуникациям МОК Марка Адамса объяснил это нарушением Олимпийской хартии.Wildberries проверит прокуратураГенеральная прокуратура РФ анонсировала проверку "Wildberries" из-за введенной интернет-магазином комиссии при оплате товаров картами Visa и Mastercard, а также оплаты за возврат товара в размере 100 рублей. Особое внимание обратят на соблюдение прав потребителей и применение незаконных схем для получения доходов.Украина потеряла склады боеприпасов на двух аэродромахСклады авиационных средств поражения ВСУ на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской уничтожены авиационными ударами российских войск. Также, по данным Минобороны РФ, был поражен ангар с десантными катерами ВСУ и склад военной техники врага.Киев выбился из графика контрнаступленияНачальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью журналистам заявил, что Украина выбилась из графика контрнаступления и пусть каждый сам делает вывод. Причины же замедления темпов, он раскрыть не может, поскольку это "государственная тайна".
https://crimea.ria.ru/20231012/vizit-putina-v-bishkek-translyatsiya-1132029598.html
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главное за день, мок (международный олимпийский комитет), генеральная прокуратура рф, владимир путин (политик), россия, киргизия, новости сво, министерство обороны рф, кирилл буданов
Главное за день: 12 октября

Главные события и заявления среды, 12 октября

22:22 12.10.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. МОК приостановил работу Олимпийского комитета России. Деятельностью интернет-магазина Wildberries заинтересовалась прокуратура. Российская авиабаза Кант пополнится передовым вооружением. Бойцы РФ разгромили склады боеприпасов на аэродромах Украины. Тем временем Буданов заявил, что Киев выбился из графика контрнаступления.
О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.

Передовое вооружение на авиабазу Кант

Свою военную авиабазу Кант в Киргизии Россия обеспечит самым передовым вооружением, современной техникой и оборудованием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что военнослужащие в Канте оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью.
Прибытие президента РФ В. Путина в Бишкек - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 10:33
Визит Путина в Бишкек. Видео

Работа Олимпийского комитета России приостановлена

Работа ОКР приостановлена Международным олимпийским комитетом из-за включения в состав Олимпийского комитета России олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Директор организации по коммуникациям МОК Марка Адамса объяснил это нарушением Олимпийской хартии.
Львы в цирке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 12:36Эксклюзивы РИА Новости Крым
Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу

Wildberries проверит прокуратура

Генеральная прокуратура РФ анонсировала проверку "Wildberries" из-за введенной интернет-магазином комиссии при оплате товаров картами Visa и Mastercard, а также оплаты за возврат товара в размере 100 рублей. Особое внимание обратят на соблюдение прав потребителей и применение незаконных схем для получения доходов.
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 13:08
Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России

Украина потеряла склады боеприпасов на двух аэродромах

Склады авиационных средств поражения ВСУ на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской уничтожены авиационными ударами российских войск. Также, по данным Минобороны РФ, был поражен ангар с десантными катерами ВСУ и склад военной техники врага.
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Вчера, 15:24
Более 700 боевиков, танки и 4 склада боеприпасов: потери ВСУ за сутки

Киев выбился из графика контрнаступления

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью журналистам заявил, что Украина выбилась из графика контрнаступления и пусть каждый сам делает вывод. Причины же замедления темпов, он раскрыть не может, поскольку это "государственная тайна".
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 12:49
Российские бойцы улучшили тактическое положение в Донбассе
 
Главное за деньМОК (Международный олимпийский комитет)Генеральная прокуратура РФВладимир Путин (политик)РоссияКиргизияНовости СВОМинистерство обороны РФКирилл Буданов
 
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