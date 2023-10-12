Главное за день: 12 октября
Главные события и заявления среды, 12 октября
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. МОК приостановил работу Олимпийского комитета России. Деятельностью интернет-магазина Wildberries заинтересовалась прокуратура. Российская авиабаза Кант пополнится передовым вооружением. Бойцы РФ разгромили склады боеприпасов на аэродромах Украины. Тем временем Буданов заявил, что Киев выбился из графика контрнаступления.
О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.
Передовое вооружение на авиабазу Кант
Свою военную авиабазу Кант в Киргизии Россия обеспечит самым передовым вооружением, современной техникой и оборудованием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что военнослужащие в Канте оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью.
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Работа Олимпийского комитета России приостановлена
Работа ОКР приостановлена Международным олимпийским комитетом из-за включения в состав Олимпийского комитета России олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Директор организации по коммуникациям МОК Марка Адамса объяснил это нарушением Олимпийской хартии.
Wildberries проверит прокуратура
Генеральная прокуратура РФ анонсировала проверку "Wildberries" из-за введенной интернет-магазином комиссии при оплате товаров картами Visa и Mastercard, а также оплаты за возврат товара в размере 100 рублей. Особое внимание обратят на соблюдение прав потребителей и применение незаконных схем для получения доходов.
Украина потеряла склады боеприпасов на двух аэродромах
Склады авиационных средств поражения ВСУ на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской уничтожены авиационными ударами российских войск. Также, по данным Минобороны РФ, был поражен ангар с десантными катерами ВСУ и склад военной техники врага.
Киев выбился из графика контрнаступления
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью журналистам заявил, что Украина выбилась из графика контрнаступления и пусть каждый сам делает вывод. Причины же замедления темпов, он раскрыть не может, поскольку это "государственная тайна".