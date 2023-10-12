https://crimea.ria.ru/20231012/glavnoe-za-den-12-oktyabrya-1132064012.html

Главное за день: 12 октября

Главное за день: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Главное за день: 12 октября

МОК приостановил работу Олимпийского комитета России. Деятельностью интернет-магазина Wildberries заинтересовалась прокуратура. Российская авиабаза Кант... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T22:22

2023-10-12T22:22

2023-10-12T20:06

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генеральная прокуратура рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. МОК приостановил работу Олимпийского комитета России. Деятельностью интернет-магазина Wildberries заинтересовалась прокуратура. Российская авиабаза Кант пополнится передовым вооружением. Бойцы РФ разгромили склады боеприпасов на аэродромах Украины. Тем временем Буданов заявил, что Киев выбился из графика контрнаступления.О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.Передовое вооружение на авиабазу КантСвою военную авиабазу Кант в Киргизии Россия обеспечит самым передовым вооружением, современной техникой и оборудованием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что военнослужащие в Канте оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью.Работа Олимпийского комитета России приостановленаРабота ОКР приостановлена Международным олимпийским комитетом из-за включения в состав Олимпийского комитета России олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Директор организации по коммуникациям МОК Марка Адамса объяснил это нарушением Олимпийской хартии.Wildberries проверит прокуратураГенеральная прокуратура РФ анонсировала проверку "Wildberries" из-за введенной интернет-магазином комиссии при оплате товаров картами Visa и Mastercard, а также оплаты за возврат товара в размере 100 рублей. Особое внимание обратят на соблюдение прав потребителей и применение незаконных схем для получения доходов.Украина потеряла склады боеприпасов на двух аэродромахСклады авиационных средств поражения ВСУ на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской уничтожены авиационными ударами российских войск. Также, по данным Минобороны РФ, был поражен ангар с десантными катерами ВСУ и склад военной техники врага.Киев выбился из графика контрнаступленияНачальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью журналистам заявил, что Украина выбилась из графика контрнаступления и пусть каждый сам делает вывод. Причины же замедления темпов, он раскрыть не может, поскольку это "государственная тайна".

https://crimea.ria.ru/20231012/vizit-putina-v-bishkek-translyatsiya-1132029598.html

https://crimea.ria.ru/20231012/zapretit-tsirki-s-zhivotnymi--zapashnyy-otvetil-na-initsiativu-1132034108.html

https://crimea.ria.ru/20231012/iran-gotov-otkryt-transportnye-koridory-dlya-zerna-iz-rossii-1132034703.html

https://crimea.ria.ru/20231012/bolee-700-boevikov-tanki-i-4-sklada-boepripasov-poteri-vsu-za-sutki-1132040199.html

https://crimea.ria.ru/20231012/rossiyskie-boytsy-uluchshili-takticheskoe-polozhenie-v-donbasse-1132034335.html

россия

киргизия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, мок (международный олимпийский комитет), генеральная прокуратура рф, владимир путин (политик), россия, киргизия, новости сво, министерство обороны рф, кирилл буданов