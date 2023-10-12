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Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы
Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы
В четверг спецслужбы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы в Крыму. Об этом предупреждают республиканские власти. РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T07:59
2023-10-12T07:59
2023-10-12T07:59
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В четверг спецслужбы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы в Крыму. Об этом предупреждают республиканские власти.По данным советника главы РК Олега Крючкова, работы с утра и до вечера будут проходить на полигонах в пяти районах полуострова.В среду аналогичную работу провели в шести районах Крыма.Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейВ Севастополе отбой воздушной тревоги
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, кировский район крыма, красногвардейский район, джанкойский район, ленинский район, феодосия, новости крыма
Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы
Утилизация взрывоопасных предметов в четверг пройдет в пяти районах Крыма