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Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы
Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы
В четверг спецслужбы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы в Крыму. Об этом предупреждают республиканские власти. РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T07:59
2023-10-12T07:59
крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В четверг спецслужбы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы в Крыму. Об этом предупреждают республиканские власти.По данным советника главы РК Олега Крючкова, работы с утра и до вечера будут проходить на полигонах в пяти районах полуострова.В среду аналогичную работу провели в шести районах Крыма.Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейВ Севастополе отбой воздушной тревоги
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Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы

Утилизация взрывоопасных предметов в четверг пройдет в пяти районах Крыма

07:59 12.10.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюОперация по уничтожению авиационной бомбы
Операция по уничтожению авиационной бомбы
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В четверг спецслужбы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы в Крыму. Об этом предупреждают республиканские власти.
По данным советника главы РК Олега Крючкова, работы с утра и до вечера будут проходить на полигонах в пяти районах полуострова.
В Кировском районе утилизация пройдет в селе Отважное с 10:00 до 18:00, а также в городе Старый Крым с 11.00 до 13.00. В пгт Октябрьское Красногвардейского района специалисты будут работать с 13.00 до 15.00, в селе Вольное Джанкойского района – с 13.00 до 15.00, в пгт Багерово Ленинского района – с 10.00 до 18.00 в Приморском в городском округе Феодосии также с 10.00 до 18.00
В среду аналогичную работу провели в шести районах Крыма.
Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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