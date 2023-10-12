https://crimea.ria.ru/20231012/gde-v-krymu-v-chetverg-utiliziruyut-boepripasy-1132028792.html

Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы

Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы

В четверг спецслужбы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы в Крыму. Об этом предупреждают республиканские власти. РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T07:59

2023-10-12T07:59

2023-10-12T07:59

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В четверг спецслужбы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы в Крыму. Об этом предупреждают республиканские власти.По данным советника главы РК Олега Крючкова, работы с утра и до вечера будут проходить на полигонах в пяти районах полуострова.В среду аналогичную работу провели в шести районах Крыма.Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейВ Севастополе отбой воздушной тревоги

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джанкойский район

ленинский район

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, кировский район крыма, красногвардейский район, джанкойский район, ленинский район, феодосия, новости крыма