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В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам
В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам - РИА Новости Крым, 11.10.2023
В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам
В Симферополе из-за ремонтных работ временно ограничат движение по улицам Кавказской, Пролетарской и Караимской, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T18:28
2023-10-11T18:28
симферополь
ремонт дорог
новости крыма
транспорт
администрация симферополя
логистика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за ремонтных работ временно ограничат движение по улицам Кавказской, Пролетарской и Караимской, сообщает пресс-служба администрации города. По данным пресс-службы, по Кавказской и Пролетарской, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Ленина, движение перекроют с 6 часов 19 октября до 6 часов 22 числа.С 6 часов утра 23 октября до 6 часов 1 ноября проезд ограничат по улице Караимской – на участке от Козлова до Сергеева-Ценского, включая пересечения с прилегающими улицами.Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – властиУ вокзала в Симферополе просела дорога – фотофактДорога перемен: как в Крыму меняется дорожная и транспортная логистика?
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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симферополь, ремонт дорог, новости крыма, транспорт, администрация симферополя, логистика, общество
В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам

Мэрия: в Симферополе временно ограничат движение по трем улицам

18:28 11.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за ремонтных работ временно ограничат движение по улицам Кавказской, Пролетарской и Караимской, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным пресс-службы, по Кавказской и Пролетарской, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Ленина, движение перекроют с 6 часов 19 октября до 6 часов 22 числа.
С 6 часов утра 23 октября до 6 часов 1 ноября проезд ограничат по улице Караимской – на участке от Козлова до Сергеева-Ценского, включая пересечения с прилегающими улицами.

"На период проведения строительно-монтажных работ установлены предельно допустимые габаритные параметры транспортного средства – 9000x2500x3300 мм, а также общая масса и нагрузка на ось или группу осей – 20500 кг", – сказано в сообщении.

Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.
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СимферопольРемонт дорогНовости КрымаТранспортАдминистрация СимферополяЛогистикаОбщество
 
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