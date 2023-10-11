https://crimea.ria.ru/20231011/v-simferopole-ogranichat-dvizhenie-po-proletarskoy-i-esche-dvum-ulitsam-1132021194.html
В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам
В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам - РИА Новости Крым, 11.10.2023
В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам
В Симферополе из-за ремонтных работ временно ограничат движение по улицам Кавказской, Пролетарской и Караимской, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T18:28
2023-10-11T18:28
2023-10-11T18:28
симферополь
ремонт дорог
новости крыма
транспорт
администрация симферополя
логистика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за ремонтных работ временно ограничат движение по улицам Кавказской, Пролетарской и Караимской, сообщает пресс-служба администрации города. По данным пресс-службы, по Кавказской и Пролетарской, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Ленина, движение перекроют с 6 часов 19 октября до 6 часов 22 числа.С 6 часов утра 23 октября до 6 часов 1 ноября проезд ограничат по улице Караимской – на участке от Козлова до Сергеева-Ценского, включая пересечения с прилегающими улицами.Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – властиУ вокзала в Симферополе просела дорога – фотофактДорога перемен: как в Крыму меняется дорожная и транспортная логистика?
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симферополь, ремонт дорог, новости крыма, транспорт, администрация симферополя, логистика, общество
В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам
Мэрия: в Симферополе временно ограничат движение по трем улицам