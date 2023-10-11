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В Симферополе и Керчи в среду ограничат водоснабжение: список адресов - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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В Симферополе и Керчи в среду ограничат водоснабжение: список адресов
В Симферополе и Керчи в среду ограничат водоснабжение: список адресов - РИА Новости Крым, 11.10.2023
В Симферополе и Керчи в среду ограничат водоснабжение: список адресов
нескольких десятков улиц Симферополя и Керчи в среду до вечера останутся без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T08:53
2023-10-11T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Жители нескольких десятков улиц Симферополя и Керчи в среду до вечера останутся без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".В Симферополе отключения затронут жителей по адресам: пр. Победы (частично), мкрн Сергеевка (пер. Карьерный, ул. Карьерная, ул. и пер. Зуйские, ул. Пригородная, ул. Виноградная, ул. Скалистая, проезд Скалистый, ул. Острякова, ул. Симеизская, ул. Глинки (частично), ул. Бородина, пер. Ливенский, пер. Песчаный, пер. Алмазный, ул. Луговая (частично), ул. Левобережная, ул. Малореченская, ул. Дачная, ул. Буденного (частично), мкрн Новосергеевка (ул. Титова, ул. Сельвинского, ул. Перегонец, пер. Шелковичный, ул. Октябрят, ул. Саватеева, ул. Озерова, ул. Барышева, ул. Краснодарская, Красногорский пр-д, пер. Розовый, ул. Солдатская, пер. Лиственный, ул. Автомобильная, пер. Краснодарский, ул. Комунаров, ул. и пер. Новосергеевские, ул. Артезианская, пер. Автобусный, ул. Надинского, а также прилегающие улицы и переулки).График утреннего подвоза питьевой воды: ул. Надинского, 13. с 9.00 и ул. Сельвинского, 71 с 9.00.В Керчи будет снижено давление воды, возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения в районе Телецентр (ул. Главная, ул. Объездная, ул. Юзобинская, ул. Холмогорская, ул. Панкратова, ул. Афанасьева).Подвоз воды будет осуществляться по заявкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковДва дня без газа: какие села Крыма будут отключеныСимферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники
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В Симферополе и Керчи в среду ограничат водоснабжение: список адресов

Несколько десятков улиц Симферополя и Керчи останутся без воды в среду

08:53 11.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЖенщина набирает воду в бутылки
Женщина набирает воду в бутылки - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Жители нескольких десятков улиц Симферополя и Керчи в среду до вечера останутся без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
"11 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение ориентировочно до 17.00", - говорится в сообщении Telegram-канала предприятия.
В Симферополе отключения затронут жителей по адресам: пр. Победы (частично), мкрн Сергеевка (пер. Карьерный, ул. Карьерная, ул. и пер. Зуйские, ул. Пригородная, ул. Виноградная, ул. Скалистая, проезд Скалистый, ул. Острякова, ул. Симеизская, ул. Глинки (частично), ул. Бородина, пер. Ливенский, пер. Песчаный, пер. Алмазный, ул. Луговая (частично), ул. Левобережная, ул. Малореченская, ул. Дачная, ул. Буденного (частично), мкрн Новосергеевка (ул. Титова, ул. Сельвинского, ул. Перегонец, пер. Шелковичный, ул. Октябрят, ул. Саватеева, ул. Озерова, ул. Барышева, ул. Краснодарская, Красногорский пр-д, пер. Розовый, ул. Солдатская, пер. Лиственный, ул. Автомобильная, пер. Краснодарский, ул. Комунаров, ул. и пер. Новосергеевские, ул. Артезианская, пер. Автобусный, ул. Надинского, а также прилегающие улицы и переулки).
График утреннего подвоза питьевой воды: ул. Надинского, 13. с 9.00 и ул. Сельвинского, 71 с 9.00.
В Керчи будет снижено давление воды, возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения в районе Телецентр (ул. Главная, ул. Объездная, ул. Юзобинская, ул. Холмогорская, ул. Панкратова, ул. Афанасьева).
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам.
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