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В Севастополе будут стрелять до полудня – власти назвали причину
В Севастополе будут стрелять до полудня – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Севастополе будут стрелять до полудня – власти назвали причину
В Севастополе ориентировочно до полудня пятницы, 6 октября, на Северной стороне пройдут тренировки военных с применением стрелкового вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T10:58
2023-10-06T10:58
2023-10-06T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе ориентировочно до полудня пятницы, 6 октября, на Северной стороне пройдут тренировки военных с применением стрелкового вооружения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе, Крыму и других регионах Южного федерального округа в последнее время регулярного проходят учения военных, в том числе флота, в связи с участившимися атаками ВСУ на российские регионы. О запланированных мероприятиях власти предупреждают жителей и гостей заранее во избежание волнений.Ранее 6 октября в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в акватории морского порта Туапсе пройдут учения со стрельбами, движение морского транспорта будет остановлено. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы Севастополь атаковали безэкипажные морские катера
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, крым, новости крыма
В Севастополе будут стрелять до полудня – власти назвали причину
Развожаев: в Севастополе до 12 часов пройдут плановые стрельбы военных на Северной стороне
10:58 06.10.2023 (обновлено: 10:59 06.10.2023)