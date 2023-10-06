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В Севастополе будут стрелять до полудня – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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В Севастополе будут стрелять до полудня – власти назвали причину
В Севастополе будут стрелять до полудня – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Севастополе будут стрелять до полудня – власти назвали причину
В Севастополе ориентировочно до полудня пятницы, 6 октября, на Северной стороне пройдут тренировки военных с применением стрелкового вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T10:58
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севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе ориентировочно до полудня пятницы, 6 октября, на Северной стороне пройдут тренировки военных с применением стрелкового вооружения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе, Крыму и других регионах Южного федерального округа в последнее время регулярного проходят учения военных, в том числе флота, в связи с участившимися атаками ВСУ на российские регионы. О запланированных мероприятиях власти предупреждают жителей и гостей заранее во избежание волнений.Ранее 6 октября в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в акватории морского порта Туапсе пройдут учения со стрельбами, движение морского транспорта будет остановлено. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы Севастополь атаковали безэкипажные морские катера
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, крым, новости крыма
В Севастополе будут стрелять до полудня – власти назвали причину

Развожаев: в Севастополе до 12 часов пройдут плановые стрельбы военных на Северной стороне

10:58 06.10.2023 (обновлено: 10:59 06.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПлощадь нахимова в Севастополе. Памятник адмиралу нахимову.
Площадь нахимова в Севастополе. Памятник адмиралу нахимову. - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе ориентировочно до полудня пятницы, 6 октября, на Северной стороне пройдут тренировки военных с применением стрелкового вооружения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"В одной из воинских частей на Северной стороне ориентировочно до 12 часов плановые стрельбы из стрелкового вооружения. В городе все спокойно", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
В Севастополе, Крыму и других регионах Южного федерального округа в последнее время регулярного проходят учения военных, в том числе флота, в связи с участившимися атаками ВСУ на российские регионы. О запланированных мероприятиях власти предупреждают жителей и гостей заранее во избежание волнений.
Ранее 6 октября в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в акватории морского порта Туапсе пройдут учения со стрельбами, движение морского транспорта будет остановлено.
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