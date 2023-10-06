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В порту Туапсе будут стрелять - движение морского транспорта остановят - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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В порту Туапсе будут стрелять - движение морского транспорта остановят
В порту Туапсе будут стрелять - движение морского транспорта остановят - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В порту Туапсе будут стрелять - движение морского транспорта остановят
В акватории морского порта Туапсе в субботу пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T06:29
2023-10-06T06:29
туапсе
краснодарский край
учения
армия и флот
новости
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Туапсе в субботу пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В связи с этим в акватории морского порта будет закрыто движение судов, в том числе маломерных. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Ранее учения с выполнением тренировочных стрельб проходили в акватории Туапсе 22 сентября. Тогда также перекрывали движение морского транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Туапсе будут стрелять и перекроют движение морского транспортаГромкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории громко – власти назвали причину
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РИА Новости Крым
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туапсе, краснодарский край, учения, армия и флот, новости, общество, безопасность
В порту Туапсе будут стрелять - движение морского транспорта остановят

В акватории морского порта Туапсе 7 октября пройдут учения со стрельбами

06:29 06.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на морской порт Туапсе
Вид на морской порт Туапсе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Туапсе в субботу пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"7 октября с 11:00 до 15:00 часов в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
В связи с этим в акватории морского порта будет закрыто движение судов, в том числе маломерных. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее учения с выполнением тренировочных стрельб проходили в акватории Туапсе 22 сентября. Тогда также перекрывали движение морского транспорта.
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