https://crimea.ria.ru/20231006/v-portu-tuapse-budut-strelyat---dvizhenie-morskogo-transporta-ostanovyat-1131875742.html

В порту Туапсе будут стрелять - движение морского транспорта остановят

В порту Туапсе будут стрелять - движение морского транспорта остановят - РИА Новости Крым, 06.10.2023

В порту Туапсе будут стрелять - движение морского транспорта остановят

В акватории морского порта Туапсе в субботу пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T06:29

2023-10-06T06:29

2023-10-06T06:29

туапсе

краснодарский край

учения

армия и флот

новости

общество

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/05/1131875627_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4303e06da378dd46a9c2a3721f5f08c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Туапсе в субботу пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В связи с этим в акватории морского порта будет закрыто движение судов, в том числе маломерных. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Ранее учения с выполнением тренировочных стрельб проходили в акватории Туапсе 22 сентября. Тогда также перекрывали движение морского транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Туапсе будут стрелять и перекроют движение морского транспортаГромкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории громко – власти назвали причину

туапсе

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, краснодарский край, учения, армия и флот, новости, общество, безопасность