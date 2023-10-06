https://crimea.ria.ru/20231006/nazvano-kolichestvo-unichtozhennykh-u-beregov-kryma-diversantov-vsu-1131900019.html

Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ

Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ

При попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Крыму уничтожены 13 диверсантов и два плавсредства. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T15:51

2023-10-06T15:51

2023-10-06T15:51

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. При попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Крыму уничтожены 13 диверсантов и два плавсредства. Об этом сообщает Минобороны РФ.В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут.В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен.При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря.

https://crimea.ria.ru/20231006/bespilotnyy-kater-vsu-unichtozhen-na-podkhode-k-krymu-1131893243.html

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2023

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министерство обороны рф, новости сво, авиация, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу