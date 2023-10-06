Рейтинг@Mail.ru
Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231006/nazvano-kolichestvo-unichtozhennykh-u-beregov-kryma-diversantov-vsu-1131900019.html
Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ
Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ
При попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Крыму уничтожены 13 диверсантов и два плавсредства. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T15:51
2023-10-06T15:51
министерство обороны рф
новости сво
авиация
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129334244_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d3f39cf07eb8dd744c4b9f998b9f314d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. При попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Крыму уничтожены 13 диверсантов и два плавсредства. Об этом сообщает Минобороны РФ.В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут.В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен.При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря.
https://crimea.ria.ru/20231006/bespilotnyy-kater-vsu-unichtozhen-na-podkhode-k-krymu-1131893243.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129334244_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_5a6a1b94d757ce859f8e4042e171eb4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, авиация, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ

Минобороны: авиация ЧФ уничтожила 13 диверсантов и два плавсредства у берегов Крыма

15:51 06.10.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. При попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Крыму уничтожены 13 диверсантов и два плавсредства. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"4 октября морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма", говорится в сообщении.

В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут.
В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен.
При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря.
Транспортно-боевой вертолет Ка-29
11:44
Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к Крыму
 
Министерство обороны РФНовости СВОАвиацияВооруженные силы РоссииАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:2114 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине
16:16Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю
16:13На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
15:51Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ
15:43Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко
15:10Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах
14:46Столкновение судна с миной в Черном море – что известно
14:18Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца
13:42В Севастополе пьяная женщина устроила поножовщину на улице
13:34В Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причина
13:21В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно
13:12СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске
13:03Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин Украины
12:46"Черномор Авто" презентовал для крымчан новый седан OMODA S5 GT
12:34Дым и неприятный запах на Фиоленте – власти объяснили причину
12:21Бизнесмен в Крыму незаконно выкачивал воду из реки
12:09В России стабилизируют топливный рынок - новые меры Кабмина
11:44Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к Крыму
11:31140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел Херсонщины
11:21Смертельное ДТП на Кубани: BMW влетел в мопед - погибли двое
Лента новостейМолния