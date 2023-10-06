https://crimea.ria.ru/20231006/edgard-zapashnyy-predstavit-krym-na-mezhdunarodnoy-vystavke-forume-rossiya-1131905314.html
Эдгард Запашный представит Крым на международной выставке-форуме "Россия"
Эдгард Запашный представит Крым на международной выставке-форуме "Россия" - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Эдгард Запашный представит Крым на международной выставке-форуме "Россия"
Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный станет официальным представителем Республики Крым на Международной... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T17:35
2023-10-06T17:35
2023-10-06T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный станет официальным представителем Республики Крым на Международной выставке-форуме "Россия", которая стартует 4 ноября в Москве. Об этом Запашный сообщил в своем Telegram-канале.Запашный также опубликовал адресованное ему соответствующее приглашение, подписанное заместителем председателя Совета министров Крыма – министром финансов республики Ириной Кивико.4 ноября на ВДНХ в Москве стартует Международная выставка-форум "Россия", на которой будут представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка.Каждый регион представит на выставке уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях территории. В рамках выставки запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа. Участники мероприятия готовят свои предложения с учетом региональных экономических и историко-культурных особенностей. Все они лягут в общую концепцию выставки. Также планируется провести цикл гастрономических мероприятий "Дни национального гостеприимства". В региональной зоне представят экспозиции достижений субъектов Российской Федерации, рассказывающие о том, какие позитивные изменения произошли в регионах, как улучшились условия жизни и какие перспективы видят жители этих регионов.Эдгард Запашный – российский цирковой артист, дрессировщик, укротитель тигров. Братья Запашные – представители всемирно известной цирковой династии. Их отец – Вальтер Запашный (1928-2007), выдающийся советский и российский артист цирка.Эдгард Запашный окончил Московский институт предпринимательства и права и магистратуру в Российском государственном социальном университете, владеет английским и китайским языками.В 2012 году Эдгард Запашный был избран генеральным директором Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. является одним из создателей "Цирка братьев Запашных" и ряда цирковых шоу. Участник многих телевизионных проектов, победитель шоу "Король ринга".Артист также снимается в кино, к настоящему моменту в его послужном списке девять фильмов и сериалов.В 2018 году Эдгард Запашный был включен в новый состав Совета при президенте по культуре и искусству. В 2019 году стал членом Общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы.В 2012 году Эдгарду Запашному и его брату Аскольду за большие заслуги в области циркового искусства были присвоены звания народных артистов России.
https://crimea.ria.ru/20220709/usatye-polosatye-kot-mostik-pobyval-na-arene-tsirka-zapashnogo-1123774532.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Эдгард Запашный представит Крым на международной выставке-форуме "Россия"
Народный артист РФ Эдгард Запашный представит Крым на выставке-форуме "Россия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный станет официальным представителем Республики Крым на Международной выставке-форуме "Россия", которая стартует 4 ноября в Москве. Об этом Запашный сообщил в своем Telegram-канале.
"На сайте министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым провели онлайн выборы, по результату которых я получил приглашение стать амбассадором – официальным представителем Республики Крым на Международной выставке - форуме "Россия". Для меня большая честь принять такое приглашение!" – отметил артист
Запашный также опубликовал адресованное ему соответствующее приглашение, подписанное заместителем председателя Совета министров Крыма – министром финансов республики Ириной Кивико.
"Уважаемый Эдгард Вальтерович! Мы благодарим Вас за любовь к Крыму, за преумножение его достижений, за прославление нашей республики и приглашаем стать Амбассадором – официальным представителем Республики Крым на Международной выставке-форуме "Россия", - говорится в документе.
4 ноября на ВДНХ в Москве стартует Международная выставка-форум "Россия", на которой будут представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка.
Каждый регион представит на выставке уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях территории. В рамках выставки запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа. Участники мероприятия готовят свои предложения с учетом региональных экономических и историко-культурных особенностей. Все они лягут в общую концепцию выставки. Также планируется провести цикл гастрономических мероприятий "Дни национального гостеприимства". В региональной зоне представят экспозиции достижений субъектов Российской Федерации, рассказывающие о том, какие позитивные изменения произошли в регионах, как улучшились условия жизни и какие перспективы видят жители этих регионов.
Эдгард Запашный – российский цирковой артист, дрессировщик, укротитель тигров. Братья Запашные – представители всемирно известной цирковой династии. Их отец – Вальтер Запашный (1928-2007), выдающийся советский и российский артист цирка.
Эдгард Запашный окончил Московский институт предпринимательства и права и магистратуру в Российском государственном социальном университете, владеет английским и китайским языками.
В 2012 году Эдгард Запашный был избран генеральным директором Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. является одним из создателей "Цирка братьев Запашных" и ряда цирковых шоу. Участник многих телевизионных проектов, победитель шоу "Король ринга".
Артист также снимается в кино, к настоящему моменту в его послужном списке девять фильмов и сериалов.В 2018 году Эдгард Запашный был включен в новый состав Совета при президенте по культуре и искусству. В 2019 году стал членом Общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы.
В 2012 году Эдгарду Запашному и его брату Аскольду за большие заслуги в области циркового искусства были присвоены звания народных артистов России.