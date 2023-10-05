https://crimea.ria.ru/20231005/nochnoy-obstrel-kurskoy-oblasti-so-storony-vsu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131867398.html

Ночной обстрел Курской области со стороны ВСУ - что известно к этому часу

Ночной обстрел Курской области со стороны ВСУ - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Ночной обстрел Курской области со стороны ВСУ - что известно к этому часу

ВСУ ночью обстреляли несколько районов Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T07:15

2023-10-05T07:15

2023-10-05T07:15

роман старовойт

курск

курская область

происшествия

обстрелы всу

обстрелы курской области

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ночью обстреляли несколько районов Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.По предварительной информации, в результате обстрелов частично отключено электричество. В настоящее время аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения.В среду под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ попали населенные пункты Брянской области. Повреждения получили около сотни домов, ЛЭП, автомобили и сервисный центр. Около сотни прилетов по гражданской инфраструктуре левобережья насчитали в Херсонской области. В Белгородской области расчеты противовоздушной обороны за ночь сбили 19 беспилотников. В результате повреждения получило административное здание в Белгороде, а в селе Шишино в одном из домовладений выбило окна, повреждены три автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковПопытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута

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курская область

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2023

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роман старовойт, курск, курская область, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), новости