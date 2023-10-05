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Ночной обстрел Курской области со стороны ВСУ - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Ночной обстрел Курской области со стороны ВСУ - что известно к этому часу
Ночной обстрел Курской области со стороны ВСУ - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Ночной обстрел Курской области со стороны ВСУ - что известно к этому часу
ВСУ ночью обстреляли несколько районов Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T07:15
2023-10-05T07:15
роман старовойт
курск
курская область
происшествия
обстрелы всу
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ночью обстреляли несколько районов Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.По предварительной информации, в результате обстрелов частично отключено электричество. В настоящее время аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения.В среду под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ попали населенные пункты Брянской области. Повреждения получили около сотни домов, ЛЭП, автомобили и сервисный центр. Около сотни прилетов по гражданской инфраструктуре левобережья насчитали в Херсонской области. В Белгородской области расчеты противовоздушной обороны за ночь сбили 19 беспилотников. В результате повреждения получило административное здание в Белгороде, а в селе Шишино в одном из домовладений выбило окна, повреждены три автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковПопытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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роман старовойт, курск, курская область, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), новости
Ночной обстрел Курской области со стороны ВСУ - что известно к этому часу

ВСУ обстреляли Курскую область - аварийные бригады восстанавливают подачу электричества

07:15 05.10.2023
 
Результат обстрела. Архивное фото
Результат обстрела. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ночью обстреляли несколько районов Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, в результате обстрелов частично отключено электричество. В настоящее время аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения.
В среду под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ попали населенные пункты Брянской области. Повреждения получили около сотни домов, ЛЭП, автомобили и сервисный центр.
Около сотни прилетов по гражданской инфраструктуре левобережья насчитали в Херсонской области. В Белгородской области расчеты противовоздушной обороны за ночь сбили 19 беспилотников.
В результате повреждения получило административное здание в Белгороде, а в селе Шишино в одном из домовладений выбило окна, повреждены три автомобиля.
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