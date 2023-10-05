https://crimea.ria.ru/20231005/neobosnovannogo-rosta-tsen-na-kuritsu-v-krymu-ne-budet--aksenov-1131877689.html

Необоснованного роста цен на курицу в Крыму не будет – Аксенов

Необоснованного роста цен на курицу в Крыму не будет – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Необоснованного роста цен на курицу в Крыму не будет – Аксенов

Необоснованного роста цен на мясо курицы в Крыму не будет, для этого принимаются меры на федеральном и республиканском уровнях, рассказал глава республики... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T15:59

2023-10-05T15:59

2023-10-05T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Необоснованного роста цен на мясо курицы в Крыму не будет, для этого принимаются меры на федеральном и республиканском уровнях, рассказал глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, после работы с крымскими торговыми сетями цена на тушку была снижена."Стоимость тушки курицы в сетевых магазинах Крыма снизилась до 215 рублей, филе куриной грудки, к сожалению, стоит 430 рублей. Ранее цена доходила до 450 рублей за килограмм, – сказал Аксенов. – Проговорили с крупными сетями, чтобы хотя бы за эту планку не выходили".Глава республики выразил уверенность, что благодаря этим мерам и вниманию со стороны Федеральной антимонопольной службы, удастся не допустить необоснованного роста цен в дальнейшем.По данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%. После этого Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины.Ранее глава РК назвал повышение цен на мясо кур в республике спекуляцией и дал поручение председателю правительства Юрию Гоцанюку проверить торговые сети региона.В минпромполитики РК сообщили, что сотрудники министерства ведут постоянный мониторинг цен в торговых сетях на социально значимые группы товаров, к которым относится и тушка куриная. Также в результате переговоров с производителями и собственниками торговых сетей удалось снизить стоимость тушки куриной с 240 до 214 рублей за килограмм.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизятся цены на куриное мясо – Минпром назвал срокиЧто подорожало в Крыму в августеЦены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта

https://crimea.ria.ru/20230912/ptitsa-vysokogo-poleta-myaso-kuritsy-v-krymu-podorozhalo-na-30-1131296508.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, цены в крыму, цены на мясо в крыму, цены и тарифы, сергей аксенов, общество, торговля, новости крыма