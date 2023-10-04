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В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы
В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы - РИА Новости Крым, 04.10.2023
В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы
Спецслужбы в среду, 4 октября, проведут в трех районах Крыма работы по уничтожению взрывоопасных предметов, мероприятия пройдут в разное время в период с 11 до... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T08:16
2023-10-04T08:16
олег крючков
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы в среду, 4 октября, проведут в трех районах Крыма работы по уничтожению взрывоопасных предметов, мероприятия пройдут в разное время в период с 11 до 15 часов. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.Крючков уточнил, что раньше всего – с 11 до 13 часов – мероприятия пройдут в городе Старый Крым. После этого с 13 до 15 часов утилизацию проведут в районе села Вольное и пгт Октябрьское.Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации.Накануне власти региона также предупреждали, что будет громко в связи с проведением мероприятий по утилизации боеприпасов. В Крыму и Севастополе спецслужбы почти ежедневно уничтожают найденные взрывоопасные предметы на спецполигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее. Также людей оповещают о готовящихся учениях военных и экстренных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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олег крючков, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, новости, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы

Власти в Крыму предупредили об утилизации боеприпасов в трех районах

08:16 04.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Влад СергиенкоРазминирование крепости "Керчь"
Разминирование крепости Керчь - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости Крым . Влад Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы в среду, 4 октября, проведут в трех районах Крыма работы по уничтожению взрывоопасных предметов, мероприятия пройдут в разное время в период с 11 до 15 часов. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.
"Сегодня, 4 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении советника главы РК в Telegram-канале.
Крючков уточнил, что раньше всего – с 11 до 13 часов – мероприятия пройдут в городе Старый Крым. После этого с 13 до 15 часов утилизацию проведут в районе села Вольное и пгт Октябрьское.
Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации.
Накануне власти региона также предупреждали, что будет громко в связи с проведением мероприятий по утилизации боеприпасов.
В Крыму и Севастополе спецслужбы почти ежедневно уничтожают найденные взрывоопасные предметы на спецполигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее. Также людей оповещают о готовящихся учениях военных и экстренных служб.
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Олег КрючковУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуКрым в истории: секреты, факты, фотоНовости КрымаНовостиБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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