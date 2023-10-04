https://crimea.ria.ru/20231004/v-krymu-v-trekh-rayonakh-budet-gromko--unichtozhat-boepripasy-1131832687.html

В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы

В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы - РИА Новости Крым, 04.10.2023

В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы

Спецслужбы в среду, 4 октября, проведут в трех районах Крыма работы по уничтожению взрывоопасных предметов, мероприятия пройдут в разное время в период с 11 до... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T08:16

2023-10-04T08:16

2023-10-04T08:16

олег крючков

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы в среду, 4 октября, проведут в трех районах Крыма работы по уничтожению взрывоопасных предметов, мероприятия пройдут в разное время в период с 11 до 15 часов. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.Крючков уточнил, что раньше всего – с 11 до 13 часов – мероприятия пройдут в городе Старый Крым. После этого с 13 до 15 часов утилизацию проведут в районе села Вольное и пгт Октябрьское.Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации.Накануне власти региона также предупреждали, что будет громко в связи с проведением мероприятий по утилизации боеприпасов. В Крыму и Севастополе спецслужбы почти ежедневно уничтожают найденные взрывоопасные предметы на спецполигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее. Также людей оповещают о готовящихся учениях военных и экстренных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, новости, безопасность республики крым и севастополя