https://crimea.ria.ru/20231002/trenirovki-raschetov-sevastopoltsev-predupredili-o-gromkikh-zvukakh-1131807297.html

Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках

Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках

В Севастополе ориентировочно до 20.00 в понедельник военные будут проводить стрелковые упражнения и тренировки расчетов ППДО. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T19:02

2023-10-02T19:02

2023-10-02T19:03

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе ориентировочно до 20.00 в понедельник военные будут проводить стрелковые упражнения и тренировки расчетов ППДО. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор заверил, что в городе обстановка спокойная.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Нередко тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного мола.Так, в минувшую среду силы Черноморского флота провели тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) в Севастополе в районе Южного и Северного молов.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ двух бухтах Севастополя будут стрелятьБорьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот