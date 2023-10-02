https://crimea.ria.ru/20231002/trenirovki-raschetov-sevastopoltsev-predupredili-o-gromkikh-zvukakh-1131807297.html
Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках
Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках
В Севастополе ориентировочно до 20.00 в понедельник военные будут проводить стрелковые упражнения и тренировки расчетов ППДО. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T19:02
2023-10-02T19:02
2023-10-02T19:03
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе ориентировочно до 20.00 в понедельник военные будут проводить стрелковые упражнения и тренировки расчетов ППДО. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор заверил, что в городе обстановка спокойная.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Нередко тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного мола.Так, в минувшую среду силы Черноморского флота провели тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) в Севастополе в районе Южного и Северного молов.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ двух бухтах Севастополя будут стрелятьБорьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот
Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках
Развожаев: в Севастополе военные проводят стрелковые упражнения до 20.00
19:02 02.10.2023 (обновлено: 19:03 02.10.2023)