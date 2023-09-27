https://crimea.ria.ru/20230927/borba-s-diversantami-v-sevastopole-treniruetsya-flot-1131706737.html

Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот

Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот

Силы Черноморского флота вечером в среду проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) в Севастополе в районе Южного и Северного мола. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T19:31

2023-09-27T19:31

2023-09-27T19:31

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота вечером в среду проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) в Севастополе в районе Южного и Северного мола. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. В частности, такие тренировки накануне состоялись в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного мола.Также главы РК и Севастополя сообщают о готовящихся мероприятиях саперов по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ двух бухтах Севастополя будут стрелятьВласти Севастополя предупредили о тренировках флота

севастополь

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2023

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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма