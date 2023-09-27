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Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот
Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот
Силы Черноморского флота вечером в среду проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) в Севастополе в районе Южного и Северного мола. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T19:31
2023-09-27T19:31
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота вечером в среду проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) в Севастополе в районе Южного и Северного мола. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. В частности, такие тренировки накануне состоялись в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного мола.Также главы РК и Севастополя сообщают о готовящихся мероприятиях саперов по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ двух бухтах Севастополя будут стрелятьВласти Севастополя предупредили о тренировках флота
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот

Развожаев: в Севастополе проходят тренировки противоподводно-диверсионных расчетов

19:31 27.09.2023
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота вечером в среду проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) в Севастополе в районе Южного и Северного мола. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 20.00 в районе Южного и Северного мола флот будет проводить тренировки расчетов ППДО.
В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. В частности, такие тренировки накануне состоялись в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного мола.
Также главы РК и Севастополя сообщают о готовящихся мероприятиях саперов по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
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СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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