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Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот
Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот
Силы Черноморского флота вечером в среду проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) в Севастополе в районе Южного и Северного мола. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T19:31
2023-09-27T19:31
2023-09-27T19:31
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота вечером в среду проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) в Севастополе в районе Южного и Северного мола. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. В частности, такие тренировки накануне состоялись в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного мола.Также главы РК и Севастополя сообщают о готовящихся мероприятиях саперов по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ двух бухтах Севастополя будут стрелятьВласти Севастополя предупредили о тренировках флота
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот
Развожаев: в Севастополе проходят тренировки противоподводно-диверсионных расчетов