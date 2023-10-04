https://crimea.ria.ru/20231004/v-krymu-aferistka-kinula-semerykh-na-770-tysyach-po-raznym-skhemam-1131835481.html

В Крыму аферистка "кинула" семерых на 770 тысяч по разным схемам

В Крыму аферистка "кинула" семерых на 770 тысяч по разным схемам - РИА Новости Крым, 04.10.2023

В Крыму аферистка "кинула" семерых на 770 тысяч по разным схемам

34-летняя жительница крымской столицы пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина обманула семь человек на РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T10:41

2023-10-04T10:41

2023-10-04T10:41

происшествия

прокуратура республики крым

суд

симферополь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РА Новости Крым. 34-летняя жительница крымской столицы пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина обманула семь человек на 770 тысяч рублей, используя различные схемы.По версии следствия, первую аферу женщина провернула в прошлом ноябре: создала аккаунт в соцсети, где предлагала брендовые товары, за которые наивные жертвы переводили средства на банковскую карту мошенницы, однако в итоге вещей не получали. Так крымчанка обманула пятерых.В декабре прошлого года обвиняемая обманула свою знакомую - заняла 10 тысяч рублей якобы на путевку в детский санаторий для дочери, но деньги возвращать не собиралась. А в январе 2023-го еще одну, пообещав разблокировать страницу в соцсети за отдельную плату - плату взяла, услугу не предоставила.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал авто и дом: крымчанин обманул знакомого на 2,5 млнПлемянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцам

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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