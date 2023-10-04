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В Крыму аферистка "кинула" семерых на 770 тысяч по разным схемам - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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В Крыму аферистка "кинула" семерых на 770 тысяч по разным схемам
В Крыму аферистка "кинула" семерых на 770 тысяч по разным схемам - РИА Новости Крым, 04.10.2023
В Крыму аферистка "кинула" семерых на 770 тысяч по разным схемам
34-летняя жительница крымской столицы пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина обманула семь человек на РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T10:41
2023-10-04T10:41
происшествия
прокуратура республики крым
суд
симферополь
новости крыма
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РА Новости Крым. 34-летняя жительница крымской столицы пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина обманула семь человек на 770 тысяч рублей, используя различные схемы.По версии следствия, первую аферу женщина провернула в прошлом ноябре: создала аккаунт в соцсети, где предлагала брендовые товары, за которые наивные жертвы переводили средства на банковскую карту мошенницы, однако в итоге вещей не получали. Так крымчанка обманула пятерых.В декабре прошлого года обвиняемая обманула свою знакомую - заняла 10 тысяч рублей якобы на путевку в детский санаторий для дочери, но деньги возвращать не собиралась. А в январе 2023-го еще одну, пообещав разблокировать страницу в соцсети за отдельную плату - плату взяла, услугу не предоставила.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал авто и дом: крымчанин обманул знакомого на 2,5 млнПлемянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцам
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РИА Новости Крым
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4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, прокуратура республики крым, суд, симферополь, новости крыма, новости
В Крыму аферистка "кинула" семерых на 770 тысяч по разным схемам

Прокуратура: в Симферополе аферистка обманула семь человек на 770 тысяч рублей

10:41 04.10.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РА Новости Крым. 34-летняя жительница крымской столицы пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина обманула семь человек на 770 тысяч рублей, используя различные схемы.
По версии следствия, первую аферу женщина провернула в прошлом ноябре: создала аккаунт в соцсети, где предлагала брендовые товары, за которые наивные жертвы переводили средства на банковскую карту мошенницы, однако в итоге вещей не получали. Так крымчанка обманула пятерых.
В декабре прошлого года обвиняемая обманула свою знакомую - заняла 10 тысяч рублей якобы на путевку в детский санаторий для дочери, но деньги возвращать не собиралась. А в январе 2023-го еще одну, пообещав разблокировать страницу в соцсети за отдельную плату - плату взяла, услугу не предоставила.
"В результате действий осужденной семерым потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 770 тыс. рублей. Частично причиненный ущерб возмещен на стадии следствия, рядом потерпевших предъявлены исковые заявления", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.
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ПроисшествияПрокуратура Республики КрымСудСимферопольНовости КрымаНовости
 
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