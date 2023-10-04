https://crimea.ria.ru/20231004/glavnye-novosti-kryma-4-oktyabrya-1131863122.html

Главные новости Крыма: 4 октября

Главные новости Крыма: 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Главные новости Крыма: 4 октября

РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T22:13

2023-10-04T22:13

2023-10-04T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута. Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму. Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию. Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады. Укрытия в Крыму: сколько их и где искать.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинский десант уничтожен у ТарханкутаСамолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма.Боевики ВСУ мчали в сторону мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах."В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", – уточнили в среду в Минобороны.В Крыму оценили запасы водыСентябрь в Крыму выдался "чрезвычайно засушливым". С такой оценкой притоков воды от осадков подвели итоги месяца специалисты крымского гидрометцентра.По данным гидрологов, с началом осени в крымские водохранилища уменьшился приток воды: за сентябрь в них поступило чуть более 2,5 миллиона кубометров. При этом израсходовано за месяц – 15,78 миллиона кубометров воды.Специалисты назвали сентябрь в этом году "чрезвычайно засушливым". Так, в бассейнах большинства рек Крыма выпало от 2 до 39% от нормы осадков. Значительный недобор зафиксировали и метеопосты в горах.Ушел с поста глава минтопэнергоМинистр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее глава региона раскритиковал руководство профильного министерства из-за проблем с догазификацией Большой Ялты.Очереди в детские сады Крыма исчезнутОчереди в ясельные группы Крыма исчезнут уже к середине 2025 года, об этом сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов."Очереди в ясельные группы будут ликвидированы в конце 2024 года, максимально в середине 2025 года", – сказал он.Политик также отметил, что стройки – дело непредсказуемое, и давать гарантии за строителей иногда неблагодарное дело.В Крыму подсчитали укрытияВ Крыму имеется более ста тысяч приспособленных укрытий, где в случае опасности могут находиться до 2,7 млн человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Он напомнил, что население в случае опасности спускается в укрытия – по сути, это любое заглубленное помещение."Требования – сухой пол, наличие освещения и дверей. Как правило, это подвальные части домов. Они рассчитаны на непродолжительное пребывание людей – до 12 часов. Если речь идет о продолжительной угрозе, людей должны эвакуировать. На сегодняшний день мы провели инвентаризацию: более 100 тысяч таких заглубленных помещений у нас имеется. Мы можем разметить там порядка 2,7 млн человек", – сообщил министр.

https://crimea.ria.ru/20231004/v-krymu-presechena-popytka-proniknoveniya-drg--odin-diversant-vzyat-v-plen-1131844376.html

https://crimea.ria.ru/20231004/summa-uscherba-ot-vodnoy-blokady-kryma-ukrainoy-vyrosla-1131851983.html

https://crimea.ria.ru/20231004/krymskie-uchitelya-uezzhayut-rabotat-v-novye-regiony--prichina-1131840334.html

https://crimea.ria.ru/20231004/vmeshalas-prokuratura-v-sevastopole-dostroili-dom-dlya-36-detey-sirot-1131855134.html

https://crimea.ria.ru/20231004/lesa-kryma-pod-zamkom-zapret-na-poseschenie-prodlen-1131854968.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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