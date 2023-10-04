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Главные новости Крыма: 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Главные новости Крыма: 4 октября
Главные новости Крыма: 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Главные новости Крыма: 4 октября
РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T22:13
2023-10-04T22:13
главное за день
новости крыма
крым
тарханкут
диверсанты
министерство обороны рф
вода в крыму
водоснабжение
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута. Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму. Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию. Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады. Укрытия в Крыму: сколько их и где искать.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинский десант уничтожен у ТарханкутаСамолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма.Боевики ВСУ мчали в сторону мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах."В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", – уточнили в среду в Минобороны.В Крыму оценили запасы водыСентябрь в Крыму выдался "чрезвычайно засушливым". С такой оценкой притоков воды от осадков подвели итоги месяца специалисты крымского гидрометцентра.По данным гидрологов, с началом осени в крымские водохранилища уменьшился приток воды: за сентябрь в них поступило чуть более 2,5 миллиона кубометров. При этом израсходовано за месяц – 15,78 миллиона кубометров воды.Специалисты назвали сентябрь в этом году "чрезвычайно засушливым". Так, в бассейнах большинства рек Крыма выпало от 2 до 39% от нормы осадков. Значительный недобор зафиксировали и метеопосты в горах.Ушел с поста глава минтопэнергоМинистр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее глава региона раскритиковал руководство профильного министерства из-за проблем с догазификацией Большой Ялты.Очереди в детские сады Крыма исчезнутОчереди в ясельные группы Крыма исчезнут уже к середине 2025 года, об этом сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов."Очереди в ясельные группы будут ликвидированы в конце 2024 года, максимально в середине 2025 года", – сказал он.Политик также отметил, что стройки – дело непредсказуемое, и давать гарантии за строителей иногда неблагодарное дело.В Крыму подсчитали укрытияВ Крыму имеется более ста тысяч приспособленных укрытий, где в случае опасности могут находиться до 2,7 млн человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.Он напомнил, что население в случае опасности спускается в укрытия – по сути, это любое заглубленное помещение."Требования – сухой пол, наличие освещения и дверей. Как правило, это подвальные части домов. Они рассчитаны на непродолжительное пребывание людей – до 12 часов. Если речь идет о продолжительной угрозе, людей должны эвакуировать. На сегодняшний день мы провели инвентаризацию: более 100 тысяч таких заглубленных помещений у нас имеется. Мы можем разметить там порядка 2,7 млн человек", – сообщил министр.
https://crimea.ria.ru/20231004/v-krymu-presechena-popytka-proniknoveniya-drg--odin-diversant-vzyat-v-plen-1131844376.html
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тарханкут
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главное за день, новости крыма, крым, тарханкут, диверсанты, министерство обороны рф, вода в крыму, водоснабжение, владимир константинов, украина, водная блокада крыма, сергей аксенов, детский сад, сергей садаклиев
Главные новости Крыма: 4 октября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 4 октября

22:13 04.10.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута. Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму. Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию. Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады. Укрытия в Крыму: сколько их и где искать.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Украинский десант уничтожен у Тарханкута

Самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма.
Боевики ВСУ мчали в сторону мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах.
"В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", – уточнили в среду в Минобороны.
Сотрудник ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
13:02
В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен

В Крыму оценили запасы воды

Сентябрь в Крыму выдался "чрезвычайно засушливым". С такой оценкой притоков воды от осадков подвели итоги месяца специалисты крымского гидрометцентра.
По данным гидрологов, с началом осени в крымские водохранилища уменьшился приток воды: за сентябрь в них поступило чуть более 2,5 миллиона кубометров. При этом израсходовано за месяц – 15,78 миллиона кубометров воды.
Специалисты назвали сентябрь в этом году "чрезвычайно засушливым". Так, в бассейнах большинства рек Крыма выпало от 2 до 39% от нормы осадков. Значительный недобор зафиксировали и метеопосты в горах.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
16:09
Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла

Ушел с поста глава минтопэнерго

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона раскритиковал руководство профильного министерства из-за проблем с догазификацией Большой Ялты.
Учебный класс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
12:33
Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина

Очереди в детские сады Крыма исчезнут

Очереди в ясельные группы Крыма исчезнут уже к середине 2025 года, об этом сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов.
"Очереди в ясельные группы будут ликвидированы в конце 2024 года, максимально в середине 2025 года", – сказал он.
Политик также отметил, что стройки – дело непредсказуемое, и давать гарантии за строителей иногда неблагодарное дело.
Прокуратура города Севастополя провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот
17:35
Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот

В Крыму подсчитали укрытия

В Крыму имеется более ста тысяч приспособленных укрытий, где в случае опасности могут находиться до 2,7 млн человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
Он напомнил, что население в случае опасности спускается в укрытия – по сути, это любое заглубленное помещение.
"Требования – сухой пол, наличие освещения и дверей. Как правило, это подвальные части домов. Они рассчитаны на непродолжительное пребывание людей – до 12 часов. Если речь идет о продолжительной угрозе, людей должны эвакуировать. На сегодняшний день мы провели инвентаризацию: более 100 тысяч таких заглубленных помещений у нас имеется. Мы можем разметить там порядка 2,7 млн человек", – сообщил министр.
Ограничение на посещение крымских лесов
17:09
Леса Крыма под замком: запрет на посещение продлен
 
Главное за деньНовости КрымаКрымТарханкутДиверсантыМинистерство обороны РФВода в КрымуВодоснабжениеВладимир КонстантиновУкраинаВодная блокада КрымаСергей АксеновДетский садСергей Садаклиев
 
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Заголовок открываемого материала
22:34Главные события и заявления дня: 4 октября
22:13Главные новости Крыма: 4 октября
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