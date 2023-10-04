https://crimea.ria.ru/20231004/gde-v-sevastopole-s-vechera-sredy-do-utra-chetverga-ne-budet-vody-1131845393.html

Где в Севастополе с вечера среды до утра четверга не будет воды

Где в Севастополе с вечера среды до утра четверга не будет воды - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Где в Севастополе с вечера среды до утра четверга не будет воды

В Севастополе в связи с проведением аварийных работ с вечера 4 октября и до утра 5 октября от сетей водоснабжения отключат дома на 35 улицах и ТСН. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T13:30

2023-10-04T13:30

2023-10-04T13:30

севастополь

вода в крыму

крым

водоснабжение

новости крыма

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евгений горлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением аварийных работ с вечера 4 октября и до утра 5 октября от сетей водоснабжения отключат дома на 35 улицах и ТСН. Об этом сообщил замгубернатора города Евгений Горлов.От сетей на время работ полностью отключат дома на более чем 20 улицах:Радарная, Шевелева, Бориса Шейнина, проезд ген. Василия Колодкина, Шабалина, Токарева, Курганная, Молочная, Молочный переулок, Аэродромный переулок, Колодезная, Отрадная, Гидрографическая, Балканская, Бахчисарайская, Суданская, Феодосийская, Дальняя, Сухумская, Крымская, Маячная и Читинская.Также частичное отключение будет на улицах: Горпищенко (106 – 138), Мельника (1 – 28а), Л. Толстого (32-62; 39-51), Руднева (7, 9), Вакуленчука (29 – 33) и Фиолентовском шоссе (1 – 9).Кроме того, без воды в этот промежуток времени останутся жители семи ТСН: "Здоровье", "Ветеран", "Эра-1", "Водоканал-1", "Черноморец-2", "Мукомол" и " Движенец".Ранее 4 октября в пресс-службе компании "Вода Крыма" сообщили, что Симферополь, Саки и Судаке в среду частично останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы Проверка связи: в Крыму в среду включат системы оповещения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, вода в крыму, крым, водоснабжение, новости крыма, общество, евгений горлов