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Где в Севастополе с вечера среды до утра четверга не будет воды - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Где в Севастополе с вечера среды до утра четверга не будет воды
Где в Севастополе с вечера среды до утра четверга не будет воды - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Где в Севастополе с вечера среды до утра четверга не будет воды
В Севастополе в связи с проведением аварийных работ с вечера 4 октября и до утра 5 октября от сетей водоснабжения отключат дома на 35 улицах и ТСН. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T13:30
2023-10-04T13:30
севастополь
вода в крыму
крым
водоснабжение
новости крыма
общество
евгений горлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением аварийных работ с вечера 4 октября и до утра 5 октября от сетей водоснабжения отключат дома на 35 улицах и ТСН. Об этом сообщил замгубернатора города Евгений Горлов.От сетей на время работ полностью отключат дома на более чем 20 улицах:Радарная, Шевелева, Бориса Шейнина, проезд ген. Василия Колодкина, Шабалина, Токарева, Курганная, Молочная, Молочный переулок, Аэродромный переулок, Колодезная, Отрадная, Гидрографическая, Балканская, Бахчисарайская, Суданская, Феодосийская, Дальняя, Сухумская, Крымская, Маячная и Читинская.Также частичное отключение будет на улицах: Горпищенко (106 – 138), Мельника (1 – 28а), Л. Толстого (32-62; 39-51), Руднева (7, 9), Вакуленчука (29 – 33) и Фиолентовском шоссе (1 – 9).Кроме того, без воды в этот промежуток времени останутся жители семи ТСН: "Здоровье", "Ветеран", "Эра-1", "Водоканал-1", "Черноморец-2", "Мукомол" и " Движенец".Ранее 4 октября в пресс-службе компании "Вода Крыма" сообщили, что Симферополь, Саки и Судаке в среду частично останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы Проверка связи: в Крыму в среду включат системы оповещения
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, вода в крыму, крым, водоснабжение, новости крыма, общество, евгений горлов
Где в Севастополе с вечера среды до утра четверга не будет воды

В Севастополе отключат воду – причины, время и адреса

13:30 04.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОтключение водоснабжения
Отключение водоснабжения - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением аварийных работ с вечера 4 октября и до утра 5 октября от сетей водоснабжения отключат дома на 35 улицах и ТСН. Об этом сообщил замгубернатора города Евгений Горлов.

"Сегодня с 22-00 и ориентировочно до 10-00 наш "Водоканал" проводит аварийные работы на сетях. Во время проведения работ воды не будет", – сообщил Горлов.

От сетей на время работ полностью отключат дома на более чем 20 улицах:
Радарная, Шевелева, Бориса Шейнина, проезд ген. Василия Колодкина, Шабалина, Токарева, Курганная, Молочная, Молочный переулок, Аэродромный переулок, Колодезная, Отрадная, Гидрографическая, Балканская, Бахчисарайская, Суданская, Феодосийская, Дальняя, Сухумская, Крымская, Маячная и Читинская.
Также частичное отключение будет на улицах: Горпищенко (106 – 138), Мельника (1 – 28а), Л. Толстого (32-62; 39-51), Руднева (7, 9), Вакуленчука (29 – 33) и Фиолентовском шоссе (1 – 9).
Кроме того, без воды в этот промежуток времени останутся жители семи ТСН: "Здоровье", "Ветеран", "Эра-1", "Водоканал-1", "Черноморец-2", "Мукомол" и " Движенец".
Ранее 4 октября в пресс-службе компании "Вода Крыма" сообщили, что Симферополь, Саки и Судаке в среду частично останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях.
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СевастопольВода в КрымуКрымВодоснабжениеНовости КрымаОбществоЕвгений Горлов
 
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