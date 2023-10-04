https://crimea.ria.ru/20231004/avariynye-raboty-v-trekh-gorodakh-kryma-ne-budet-vody-1131834278.html

Аварийные работы: в трех городах Крыма не будет воды

Аварийные работы: в трех городах Крыма не будет воды - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Аварийные работы: в трех городах Крыма не будет воды

Симферополь, Саки и Судаке в среду частично останутся без воды из-за аварийно - ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T10:12

2023-10-04T10:12

2023-10-04T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РА Новости Крым. Симферополь, Саки и Судаке в среду частично останутся без воды из-за аварийно - ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в крымской столице воду отключат до 14 часов у абонентов, расположенных по улицам Новосергеевской, Коммунаров, Артезианской, Барышева, а также в Краснодарском проезде.В Саках отключение запланировано до 16 часов. Без водоснабжения до этого времени останутся улицы Ленина, Курортная, 77, Строительная, Интернациональная, Советская, Прохорова и Береговой переулок.В Судаке до трех часов дня без воды из-за работ на сетях улицы Спендиарова, Гвардейская, Октябрьская, Айвазовского, Ленина, 32,34.Читайте также на РИА Новости Крым:Максим Новик о воде, трубах и сроках замены сетей водоснабженияЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКак экономить на воде, не меняя привычек

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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