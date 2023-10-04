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Аварийные работы: в трех городах Крыма не будет воды - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Аварийные работы: в трех городах Крыма не будет воды
Аварийные работы: в трех городах Крыма не будет воды - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Аварийные работы: в трех городах Крыма не будет воды
Симферополь, Саки и Судаке в среду частично останутся без воды из-за аварийно - ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T10:12
2023-10-04T10:12
вода в крыму
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отключение воды в крыму
городская среда
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РА Новости Крым. Симферополь, Саки и Судаке в среду частично останутся без воды из-за аварийно - ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в крымской столице воду отключат до 14 часов у абонентов, расположенных по улицам Новосергеевской, Коммунаров, Артезианской, Барышева, а также в Краснодарском проезде.В Саках отключение запланировано до 16 часов. Без водоснабжения до этого времени останутся улицы Ленина, Курортная, 77, Строительная, Интернациональная, Советская, Прохорова и Береговой переулок.В Судаке до трех часов дня без воды из-за работ на сетях улицы Спендиарова, Гвардейская, Октябрьская, Айвазовского, Ленина, 32,34.Читайте также на РИА Новости Крым:Максим Новик о воде, трубах и сроках замены сетей водоснабженияЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКак экономить на воде, не меняя привычек
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Аварийные работы: в трех городах Крыма не будет воды

"Вода Крыма": В Симферополе, Саках и Судаке в среду не будет воды

10:12 04.10.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РА Новости Крым. Симферополь, Саки и Судаке в среду частично останутся без воды из-за аварийно - ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в крымской столице воду отключат до 14 часов у абонентов, расположенных по улицам Новосергеевской, Коммунаров, Артезианской, Барышева, а также в Краснодарском проезде.
В Саках отключение запланировано до 16 часов. Без водоснабжения до этого времени останутся улицы Ленина, Курортная, 77, Строительная, Интернациональная, Советская, Прохорова и Береговой переулок.
В Судаке до трех часов дня без воды из-за работ на сетях улицы Спендиарова, Гвардейская, Октябрьская, Айвазовского, Ленина, 32,34.
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