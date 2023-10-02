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Пять автомобилей пострадали от огня в Черноморском
Пять автомобилей пострадали от огня в Черноморском - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Пять автомобилей пострадали от огня в Черноморском
Три автомобиля полностью сгорели в здании в поселке Черноморское, еще два повреждены огнем. Об этом РИА Новости Крым рассказали в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T12:37
2023-10-02T12:37
2023-10-02T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Три автомобиля полностью сгорели в здании в поселке Черноморское, еще два повреждены огнем. Об этом РИА Новости Крым рассказали в ГУ МЧС России по РК.По данным ведомства, пожар начался в 9.45 на улице Революции. Пожарные прибыли на место в течение 10 минут. Через 40 минут пожар был локализован на площади 120 кв.м. Пострадавших нет.Ранее сообщалось, что причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратовПожар в Севастополе ликвидировалиНочной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Пять автомобилей пострадали от огня в Черноморском
Пожар в Черноморском: пять машин пострадали от огня