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Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем

Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем

Пожар произошел в ночь на вторник в поселке Щебетовка под Феодосией, дотла сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T12:04

2023-09-26T12:04

2023-09-26T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на вторник в поселке Щебетовка под Феодосией, дотла сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 01:16. На место происшествия оперативно была направлена дежурная смена Пожарной охраны Республики Крым. По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что горит деревянный гараж и "ВАЗ 2104", и при этом есть угроза распространения огня на соседние строения.Сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратовЧудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказаниемВ Севастополе вспыхнул пожар - что известно

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2023

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