Рейтинг@Mail.ru
Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230926/nochnoy-pozhar-v-feodosii-sgoreli-garazh-s-avtomobilem-1131666528.html
Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
Пожар произошел в ночь на вторник в поселке Щебетовка под Феодосией, дотла сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T12:04
2023-09-26T12:04
мчс крыма
крым
новости крыма
феодосия
происшествия
автомобиль
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666339_38:0:1082:587_1920x0_80_0_0_ea699d29c425f246330ad8f9a19e4715.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на вторник в поселке Щебетовка под Феодосией, дотла сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 01:16. На место происшествия оперативно была направлена дежурная смена Пожарной охраны Республики Крым. По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что горит деревянный гараж и "ВАЗ 2104", и при этом есть угроза распространения огня на соседние строения.Сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратовЧудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказаниемВ Севастополе вспыхнул пожар - что известно
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666339_150:0:933:587_1920x0_80_0_0_ac245f906e129d39b7231397e592e8b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс крыма, крым, новости крыма, феодосия, происшествия, автомобиль, пожар
Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем

МЧС: в поселке Щебетовка под Феодосией дотла сгорел гараж с автомобилем

12:04 26.09.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымНочной пожар в Феодосии
Ночной пожар в Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на вторник в поселке Щебетовка под Феодосией, дотла сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 01:16. На место происшествия оперативно была направлена дежурная смена Пожарной охраны Республики Крым. По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что горит деревянный гараж и "ВАЗ 2104", и при этом есть угроза распространения огня на соседние строения.

"Пожарные обнаружили газовый баллон и оперативно эвакуировали его в безопасное место. Параллельно с этим проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение 50 минут. Площадь составила 40 кв. м. В результате происшествия огнем полностью уничтожены гараж и автомобиль", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются эксперты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов
Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием
В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
 
МЧС КрымаКрымНовости КрымаФеодосияПроисшествияАвтомобильПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
12:45Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение
12:18Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины
12:04Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
11:41"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
11:28В ущелье под Бахчисараем спасли мужчину
11:11Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер
10:57Развожаев объявил отбой воздушной тревоги
10:38В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:06Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов
09:53Стало известно имя главы правительства ЛНР
09:27Непогода остановила работу Керченской переправы
09:09У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом
08:18Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области
08:16Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
08:12Крымский мост: ситуация на утро вторника
08:02США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма
07:55Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны
07:45Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир"
07:29Украинский беспилотник атаковал Курскую область
Лента новостейМолния