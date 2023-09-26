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Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
Пожар произошел в ночь на вторник в поселке Щебетовка под Феодосией, дотла сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T12:04
2023-09-26T12:04
2023-09-26T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на вторник в поселке Щебетовка под Феодосией, дотла сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 01:16. На место происшествия оперативно была направлена дежурная смена Пожарной охраны Республики Крым. По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что горит деревянный гараж и "ВАЗ 2104", и при этом есть угроза распространения огня на соседние строения.Сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратовЧудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказаниемВ Севастополе вспыхнул пожар - что известно
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Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
МЧС: в поселке Щебетовка под Феодосией дотла сгорел гараж с автомобилем
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на вторник в поселке Щебетовка под Феодосией, дотла сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 01:16. На место происшествия оперативно была направлена дежурная смена Пожарной охраны Республики Крым. По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что горит деревянный гараж и "ВАЗ 2104", и при этом есть угроза распространения огня на соседние строения.
"Пожарные обнаружили газовый баллон и оперативно эвакуировали его в безопасное место. Параллельно с этим проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение 50 минут. Площадь составила 40 кв. м. В результате происшествия огнем полностью уничтожены гараж и автомобиль", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются эксперты.
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