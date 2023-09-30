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Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки
Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки
За минувшие сутки российские военные отразили семь атак на Донецком направлении и две – на Краснолиманском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T15:58
2023-09-30T16:04
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
клещеевка
марьинка (город в днр)
краматорск
херсонская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные отразили семь атак на Донецком направлении и две – на Краснолиманском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На этом направлении противник потерял убитыми и ранеными 430 человек.Также два вражеские атаки были успешно отражены российскими военными на Краснолиманском направлении.Уточняется, что на этом направлении за сутки было уничтожено полсотни боевиков ВСУ.Ранее российские военные отразили за сутки пять атак на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. А также отбили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении.Также сообщалось, что три склада боеприпасов были уничтожены Армией России в Херсонской области и в городе Краматорске ДНР за минувшие сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать ДнепрУничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), клещеевка, марьинка (город в днр), краматорск, херсонская область, потери всу
Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки

ВС РФ отразили девять атак на Донецком и Краснолиманском направлениях за сутки

15:58 30.09.2023 (обновлено: 16:04 30.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные отразили семь атак на Донецком направлении и две – на Краснолиманском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке.

На этом направлении противник потерял убитыми и ранеными 430 человек.
Также два вражеские атаки были успешно отражены российскими военными на Краснолиманском направлении.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на этом направлении за сутки было уничтожено полсотни боевиков ВСУ.
Ранее российские военные отразили за сутки пять атак на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. А также отбили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении.
Также сообщалось, что три склада боеприпасов были уничтожены Армией России в Херсонской области и в городе Краматорске ДНР за минувшие сутки.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)КлещеевкаМарьинка (город в ДНР)КраматорскХерсонская областьПотери ВСУ
 
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