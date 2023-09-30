https://crimea.ria.ru/20230930/armiya-rossii-otrazila-devyat-atak-po-dvum-osnovnym-napravleniyam-za-sutki-1131763893.html

Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки

Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки

За минувшие сутки российские военные отразили семь атак на Донецком направлении и две – на Краснолиманском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T15:58

2023-09-30T15:58

2023-09-30T16:04

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

клещеевка

марьинка (город в днр)

краматорск

херсонская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные отразили семь атак на Донецком направлении и две – на Краснолиманском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На этом направлении противник потерял убитыми и ранеными 430 человек.Также два вражеские атаки были успешно отражены российскими военными на Краснолиманском направлении.Уточняется, что на этом направлении за сутки было уничтожено полсотни боевиков ВСУ.Ранее российские военные отразили за сутки пять атак на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. А также отбили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении.Также сообщалось, что три склада боеприпасов были уничтожены Армией России в Херсонской области и в городе Краматорске ДНР за минувшие сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать ДнепрУничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM

донецкая народная республика (днр)

клещеевка

марьинка (город в днр)

краматорск

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), клещеевка, марьинка (город в днр), краматорск, херсонская область, потери всу