https://crimea.ria.ru/20230929/novoe-upravlenie-po-delam-natsionalnostey-nachinaet-rabotu-v-krymu-1131726614.html

Новое управление по делам национальностей начинает работу в Крыму

Новое управление по делам национальностей начинает работу в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Новое управление по делам национальностей начинает работу в Крыму

Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю, призванное не допустить РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T07:39

2023-09-29T07:39

2023-09-29T07:39

новости крыма

крым

севастополь

совет по межнациональным отношениям

общество

игорь баринов

фадн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю, призванное не допустить в регионах-форпостах подрыва межнационального мира на фоне активизации врагов страны, начало свою работу. Об этом сообщил руководитель ФАДН России Игорь Баринов, его слова приводит пресс-служба ведомства.По словам помощника руководителя ведомства Олега Серегина, сегодня в России отмечается рост числа информационных поводов, направленных на подрыв межнационального мира и согласия и вовлечение россиян в экстремистскую деятельность."Соответственно, цели и задачи нашего управления – это максимально плотное взаимодействие с органами власти субъектов, решение задач по реализации стратегии государственной национальной политики, профилактика экстремистской деятельности", – отметил Серегин.Первая рабочая встреча руководства ФАДН и нового управления, которое будет курировать Северо-Кавказский федеральный округ, Крым и Севастополь (всего девять регионов РФ) прошла 28 сентября в Пятигорске.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения Политолог о "крымских" упреках Джемилева: человек плохо знает историю Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, севастополь, совет по межнациональным отношениям, общество, игорь баринов, фадн