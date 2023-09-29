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Новое управление по делам национальностей начинает работу в Крыму
Новое управление по делам национальностей начинает работу в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Новое управление по делам национальностей начинает работу в Крыму
Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю, призванное не допустить РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T07:39
2023-09-29T07:39
2023-09-29T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю, призванное не допустить в регионах-форпостах подрыва межнационального мира на фоне активизации врагов страны, начало свою работу. Об этом сообщил руководитель ФАДН России Игорь Баринов, его слова приводит пресс-служба ведомства.По словам помощника руководителя ведомства Олега Серегина, сегодня в России отмечается рост числа информационных поводов, направленных на подрыв межнационального мира и согласия и вовлечение россиян в экстремистскую деятельность."Соответственно, цели и задачи нашего управления – это максимально плотное взаимодействие с органами власти субъектов, решение задач по реализации стратегии государственной национальной политики, профилактика экстремистской деятельности", – отметил Серегин.Первая рабочая встреча руководства ФАДН и нового управления, которое будет курировать Северо-Кавказский федеральный округ, Крым и Севастополь (всего девять регионов РФ) прошла 28 сентября в Пятигорске.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения Политолог о "крымских" упреках Джемилева: человек плохо знает историю Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния
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новости крыма, крым, севастополь, совет по межнациональным отношениям, общество, игорь баринов, фадн
Новое управление по делам национальностей начинает работу в Крыму
Новое управление по делам национальностей начало работу в Крыму и Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю, призванное не допустить в регионах-форпостах подрыва межнационального мира на фоне активизации врагов страны, начало свою работу. Об этом сообщил руководитель ФАДН России Игорь Баринов, его слова приводит пресс-служба ведомства.
"Агентство стало ближе к регионам-форпостам, которые стоят на страже наших границ. И на фоне усиливающихся попыток оказать влияние на сферу межнациональных отношений в Российской Федерации со стороны недружественных стран, которые после начала специальной военной операции начали активно распространять идеи сепаратизма и экстремизма – это своевременное решение, которое поможет нам укрепить ситуацию в этноконфессиональной сфере и позволит более точно сфокусироваться на данных субъектах", – заявил Баринов.
По словам помощника руководителя ведомства Олега Серегина, сегодня в России отмечается рост числа информационных поводов, направленных на подрыв межнационального мира и согласия и вовлечение россиян в экстремистскую деятельность.
"Соответственно, цели и задачи нашего управления – это максимально плотное взаимодействие с органами власти субъектов, решение задач по реализации стратегии государственной национальной политики, профилактика экстремистской деятельности", – отметил Серегин.
Первая рабочая встреча руководства ФАДН и нового управления, которое будет курировать Северо-Кавказский федеральный округ, Крым и Севастополь (всего девять регионов РФ) прошла 28 сентября в Пятигорске.
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