https://crimea.ria.ru/20230928/shtorm-na-kerchenskoy-pereprave-kak-rabotayut-paromy-1131713342.html

Шторм на Керченской переправе: как работают паромы

Шторм на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Шторм на Керченской переправе: как работают паромы

Штормовое предупреждение из-за ветра и волнения моря действует в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T10:00

2023-09-28T10:00

2023-09-28T10:15

керченский пролив

керченская паромная переправа

морской транспорт

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

кубань

росморречфлот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за ветра и волнения моря действует в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.В минувшие двое суток переправа также работала в условиях штормового предупреждения. Курсирующими через пролив паромами выполнено 10 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 354 297 пассажиров и 200 192 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 940 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Крымский мост в четверг утром работает в штатном режиме. Очередей к пунктам досмотра с керченской и кубанской сторон не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила работу Керченской переправыКрымский мост: обстановка утром в четвергНа Керченской переправе 1,5-метровые волны: как работают паромы

керченский пролив

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, керченская паромная переправа, морской транспорт, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), кубань, росморречфлот, новости крыма