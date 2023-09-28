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Шторм на Керченской переправе: как работают паромы
Шторм на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Шторм на Керченской переправе: как работают паромы
Штормовое предупреждение из-за ветра и волнения моря действует в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T10:00
2023-09-28T10:00
2023-09-28T10:15
керченский пролив
керченская паромная переправа
морской транспорт
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за ветра и волнения моря действует в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.В минувшие двое суток переправа также работала в условиях штормового предупреждения. Курсирующими через пролив паромами выполнено 10 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 354 297 пассажиров и 200 192 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 940 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Крымский мост в четверг утром работает в штатном режиме. Очередей к пунктам досмотра с керченской и кубанской сторон не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила работу Керченской переправыКрымский мост: обстановка утром в четвергНа Керченской переправе 1,5-метровые волны: как работают паромы
керченский пролив
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керченский пролив, керченская паромная переправа, морской транспорт, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), кубань, росморречфлот, новости крыма
Шторм на Керченской переправе: как работают паромы
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за ветра до 15 м/с
10:00 28.09.2023 (обновлено: 10:15 28.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за ветра и волнения моря действует в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 28 сентября без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 м. Температура воздуха +24…+26 градусов, температура воды в море +20…+21", - говорится в Telegram-канале.
В минувшие двое суток переправа также работала в условиях штормового предупреждения. Курсирующими через пролив паромами выполнено 10 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 354 297 пассажиров и 200 192 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 940 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.
Крымский мост в четверг утром
работает в штатном режиме. Очередей к пунктам досмотра с керченской и кубанской сторон не зафиксировано.
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