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Крымский мост: обстановка утром в четверг
Крымский мост: обстановка утром в четверг - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Крымский мост: обстановка утром в четверг
Проезд по Крымскому мосту в четверг утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T08:03
2023-09-28T08:03
2023-09-28T08:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в четверг утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.Накануне вечером проезд по мосту перекрывали на полчаса. Также стало известно, что в ночь на пятницу Крымский мост полностью закроют для машин из-за восстановительных работ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Крымский мост: обстановка утром в четверг
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон
08:03 28.09.2023 (обновлено: 08:04 28.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в четверг утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Накануне вечером проезд по мосту перекрывали на полчаса. Также стало известно
, что в ночь на пятницу Крымский мост полностью закроют для машин из-за восстановительных работ.