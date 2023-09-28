Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка утром в четверг - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230928/krymskiy-most-obstanovka-utrom-v-chetverg-1131710184.html
Крымский мост: обстановка утром в четверг
Крымский мост: обстановка утром в четверг - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Крымский мост: обстановка утром в четверг
Проезд по Крымскому мосту в четверг утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T08:03
2023-09-28T08:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
крым
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055537_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_42ec72c0b95556958eb69a2be51ef4ce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в четверг утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.Накануне вечером проезд по мосту перекрывали на полчаса. Также стало известно, что в ночь на пятницу Крымский мост полностью закроют для машин из-за восстановительных работ.
крымский мост
керчь
тамань
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055537_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8a1bf8e8cce7dae8825b654724eaca50.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Крымский мост: обстановка утром в четверг

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

08:03 28.09.2023 (обновлено: 08:04 28.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в четверг утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 08:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Накануне вечером проезд по мосту перекрывали на полчаса. Также стало известно, что в ночь на пятницу Крымский мост полностью закроют для машин из-за восстановительных работ.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьКрымКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:03Крымский мост: обстановка утром в четверг
07:59Возглавит остатки Украины: назван возможный преемник Зеленского
07:27В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублей
06:54В Симферополе до вечера не будет электричества – адреса
06:26Работы по утилизации боеприпасов в четверг пройдут в 4 районах Крыма
06:21Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно
06:03Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа
00:01Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 сентября
22:53Главное за день: 27 сентября
22:18Главные новости Крыма: 27 сентября
21:47Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта
21:19Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений
21:14Движение по Крымскому мосту возобновлено
21:09Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина
20:55Евпатория до утра останется без воды из-за аварии на водоводе
20:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
20:28Зачем Зеленский отпускает насильников и воров
20:03В Севастополе воют сирены: угроза ракетной опасности
19:59В Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы
Лента новостейМолния