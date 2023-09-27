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На Керченской переправе 1,5-метровые волны: как работают паромы
На Керченской переправе 1,5-метровые волны: как работают паромы - РИА Новости Крым, 27.09.2023
На Керченской переправе 1,5-метровые волны: как работают паромы
Штормовое предупреждение из-за ветра и 1,5-метровых волн действует в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T09:37
2023-09-27T09:37
2023-09-27T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за ветра и 1,5-метровых волн действует в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.В минувшие сутки переправа работала в условиях штормового предупреждения. Курсирующими через пролив паромами выполнено три рейса. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 353 486 пассажиров и 199 661 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 930 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила работу Керченской переправыНа Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовоеКрымский мост открыт
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На Керченской переправе 1,5-метровые волны: как работают паромы
В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за ветра и 1,5-метровых волн
09:37 27.09.2023 (обновлено: 09:38 27.09.2023)