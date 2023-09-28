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Работы по утилизации боеприпасов в четверг пройдут в 4 районах Крыма
Работы по утилизации боеприпасов в четверг пройдут в 4 районах Крыма - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Работы по утилизации боеприпасов в четверг пройдут в 4 районах Крыма
В четверг в четырех района Крыма продолжится работа по утилизации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T06:26
2023-09-28T06:26
2023-09-28T06:26
крым
кировский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В четверг в четырех района Крыма продолжится работа по утилизации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Власти в очередной раз призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войныВ Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧСАвиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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Работы по утилизации боеприпасов в четверг пройдут в 4 районах Крыма
В четверг работы по утилизации взрывоопасных предметов пройдут в четырех районах Крыма