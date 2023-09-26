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Солнце и ветер - чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Солнце и ветер - чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Солнце и ветер - чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, ожидается некоторое усиление северо-восточного ветра. Об этом сообщили в республиканской гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T00:01
2023-09-26T00:01
2023-09-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, ожидается некоторое усиление северо-восточного ветра. Об этом сообщили в республиканской гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +26…+28.В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов, днем +26…+28. В Евпатории в ночное время суток +18…20 градусов, днем +27…+29. В Судаке и Феодосии также переменная облачность без осадков, ночью: +17…+19, днем +26…+28.26 и 27 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. 26 сентября в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратовЛето не спешит уходить: какой будет погода в Крыму на неделе
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Солнце и ветер - чего ждать от погоды в Крыму во вторник
В Крыму во вторник сохранится сухая и солнечная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, ожидается некоторое усиление северо-восточного ветра. Об этом сообщили в республиканской гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +20 градусов; днем +23…+28, в горах +17…+22 градуса", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +26…+28.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов, днем +26…+28.
В Евпатории в ночное время суток +18…20 градусов, днем +27…+29.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность без осадков, ночью: +17…+19, днем +26…+28.
26 и 27 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. 26 сентября в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено четырехдневное штормовое
предупреждение.
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