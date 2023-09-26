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Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер
Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер
Пляжи Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом сообщает администрация курортного города на своей странице в Вконтакте. РИА Новости Крым, 26.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пляжи Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом сообщает администрация курортного города на своей странице в Вконтакте.Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале сообщила, что в пгт Кацивели сорвало катер с якоря и выбросило на пляж. Решается вопрос по его буксировке – содействие готов оказать ялтинский порт.Ранее МЧС объявило на ближайшие два дня штормовое предупреждение из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 20-25 м/с. Во вторник утром из-за ухудшения погоды приостановила работу Керченская паромная переправа.Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за возможных аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений сообщения транспорта, особенно на горных перевалах. Также существует угроза жизни людей из-за падения рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила работу Керченской переправыНа Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовоеКрымский мост: ситуация на утро вторника
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РИА Новости Крым
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Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер

Пляжи Ялты закрыты для купания из-за сильного шторма

11:11 26.09.2023 (обновлено: 11:16 26.09.2023)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер
Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пляжи Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом сообщает администрация курортного города на своей странице в Вконтакте.

"Важно! Пляжи закрыты для купания из-за шторма. На пляжах региона подняты красные флаги, купание в море запрещено!", – говорится в сообщении.

Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале сообщила, что в пгт Кацивели сорвало катер с якоря и выбросило на пляж. Решается вопрос по его буксировке – содействие готов оказать ялтинский порт.
Ранее МЧС объявило на ближайшие два дня штормовое предупреждение из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 20-25 м/с. Во вторник утром из-за ухудшения погоды приостановила работу Керченская паромная переправа.
Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за возможных аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений сообщения транспорта, особенно на горных перевалах. Также существует угроза жизни людей из-за падения рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.
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