https://crimea.ria.ru/20230926/silnyy-shtorm-v-yalte--na-bereg-vybrosilo-kater-1131665102.html

Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер

Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер

Пляжи Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом сообщает администрация курортного города на своей странице в Вконтакте. РИА Новости Крым, 26.09.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Пляжи Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом сообщает администрация курортного города на своей странице в Вконтакте.Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале сообщила, что в пгт Кацивели сорвало катер с якоря и выбросило на пляж. Решается вопрос по его буксировке – содействие готов оказать ялтинский порт.Ранее МЧС объявило на ближайшие два дня штормовое предупреждение из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 20-25 м/с. Во вторник утром из-за ухудшения погоды приостановила работу Керченская паромная переправа.Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за возможных аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений сообщения транспорта, особенно на горных перевалах. Также существует угроза жизни людей из-за падения рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила работу Керченской переправыНа Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовоеКрымский мост: ситуация на утро вторника

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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