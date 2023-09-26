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Крымский мост: ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Крымский мост: ситуация на утро вторника
Крымский мост: ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Крымский мост: ситуация на утро вторника
Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T08:12
2023-09-26T08:13
крымский мост
керченский пролив
кубань
логистика
краснодарский край
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
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крымский мост, керченский пролив, кубань, логистика, краснодарский край, транспорт, крым, новости крыма
Крымский мост: ситуация на утро вторника

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

08:12 26.09.2023 (обновлено: 08:13 26.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 07:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
 
Крымский мостКерченский проливКубаньЛогистикаКраснодарский крайТранспортКрымНовости Крыма
 
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