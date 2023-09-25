https://crimea.ria.ru/20230925/v-krymu-devyat-pensionerov-otdali-moshennikam-12-mln-rubley-1131651201.html
В Крыму девять пенсионеров отдали мошенникам 12 млн рублей
В Крыму девять пенсионеров отдали мошенникам 12 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2023
В Крыму девять пенсионеров отдали мошенникам 12 млн рублей
Двое жителей Симферополя пойдут под суд по делу о мошенничестве в отношении девяти пенсионеров, которые отдали им более 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T16:25
2023-09-25T16:25
2023-09-25T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя пойдут под суд по делу о мошенничестве в отношении девяти пенсионеров, которые отдали им более 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым."В Центральный районный суд Симферополя направлено уголовное дело о хищении денежных средств пожилых людей под предлогом участия их родственников в ДТП", - говорится в Telegram-канале ведомства.Далее в дело вступала женщина, которая в слезах звонила якобы от лица родственника и просила обязательно передать деньги, т.к. следователь готов закрыть уголовное дело за материальное вознаграждение.И, наконец, поступал звонок от самого лже-следователя с предложением передать деньги курьеру, который приедет по месту жительства пенсионера. В большинстве случаев преступники просили своих жертв завернуть деньги в постельное белье и сложить в пакет вместе с вещами.В итоге испуганные пожилые люди отдавали все свои накопления, только бы спасти родных от беды. Лишь спустя какое-то время они понимали, что их обманули, и обращались к настоящим полицейским.На двух злоумышленников, выполнявших роль курьеров, вышли сотрудники уголовного розыска крымской полиции. В ходе расследования выяснилось, что оба обвиняемых переводили полученные деньги на счета подельников, а 10 процентов оставляли себе в качестве заработка.Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Если их вина будет доказана, то злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.Расследование в отношении иных участников преступной группы, по сообщению прокуратуры Республике Крым, продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин прикинулся девушкой в Интернете и "развел" мужчин на 200 тысячУмные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества13,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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мошенничество, крым, прокуратура республики крым, новости крыма, общество, закон и право
В Крыму девять пенсионеров отдали мошенникам 12 млн рублей
Ваш родственник попал в ДТП: пенсионеры в Крыму отдали 12 млн рублей мошенникам
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя пойдут под суд по делу о мошенничестве в отношении девяти пенсионеров, которые отдали им более 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
"В Центральный районный суд Симферополя направлено уголовное дело о хищении денежных средств пожилых людей под предлогом участия их родственников в ДТП", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе МВД по Республике Крым рассказали, что жертвами преступников были преимущественно пенсионеры в возрасте 80 лет. Злоумышленники звонили им, представляясь сотрудниками органов внутренних дел и медработниками. Они сообщали, что родные бабушек и дедушек якобы виновны в аварии и, получив тяжелые травмы, находятся в больнице. Чтобы компенсировать причиненный в ДТП вред, срочно нужны деньги.
Далее в дело вступала женщина, которая в слезах звонила якобы от лица родственника и просила обязательно передать деньги, т.к. следователь готов закрыть уголовное дело за материальное вознаграждение.
И, наконец, поступал звонок от самого лже-следователя с предложением передать деньги курьеру, который приедет по месту жительства пенсионера. В большинстве случаев преступники просили своих жертв завернуть деньги в постельное белье и сложить в пакет вместе с вещами.
В итоге испуганные пожилые люди отдавали все свои накопления, только бы спасти родных от беды. Лишь спустя какое-то время они понимали, что их обманули, и обращались к настоящим полицейским.
На двух злоумышленников, выполнявших роль курьеров, вышли сотрудники уголовного розыска крымской полиции. В ходе расследования выяснилось, что оба обвиняемых переводили полученные деньги на счета подельников, а 10 процентов оставляли себе в качестве заработка.
Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Если их вина будет доказана, то злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Расследование в отношении иных участников преступной группы, по сообщению прокуратуры Республике Крым, продолжается.
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