https://crimea.ria.ru/20230925/v-krymu-devyat-pensionerov-otdali-moshennikam-12-mln-rubley-1131651201.html

В Крыму девять пенсионеров отдали мошенникам 12 млн рублей

В Крыму девять пенсионеров отдали мошенникам 12 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2023

В Крыму девять пенсионеров отдали мошенникам 12 млн рублей

Двое жителей Симферополя пойдут под суд по делу о мошенничестве в отношении девяти пенсионеров, которые отдали им более 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T16:25

2023-09-25T16:25

2023-09-25T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя пойдут под суд по делу о мошенничестве в отношении девяти пенсионеров, которые отдали им более 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым."В Центральный районный суд Симферополя направлено уголовное дело о хищении денежных средств пожилых людей под предлогом участия их родственников в ДТП", - говорится в Telegram-канале ведомства.Далее в дело вступала женщина, которая в слезах звонила якобы от лица родственника и просила обязательно передать деньги, т.к. следователь готов закрыть уголовное дело за материальное вознаграждение.И, наконец, поступал звонок от самого лже-следователя с предложением передать деньги курьеру, который приедет по месту жительства пенсионера. В большинстве случаев преступники просили своих жертв завернуть деньги в постельное белье и сложить в пакет вместе с вещами.В итоге испуганные пожилые люди отдавали все свои накопления, только бы спасти родных от беды. Лишь спустя какое-то время они понимали, что их обманули, и обращались к настоящим полицейским.На двух злоумышленников, выполнявших роль курьеров, вышли сотрудники уголовного розыска крымской полиции. В ходе расследования выяснилось, что оба обвиняемых переводили полученные деньги на счета подельников, а 10 процентов оставляли себе в качестве заработка.Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Если их вина будет доказана, то злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.Расследование в отношении иных участников преступной группы, по сообщению прокуратуры Республике Крым, продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин прикинулся девушкой в Интернете и "развел" мужчин на 200 тысячУмные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества13,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, прокуратура республики крым, новости крыма, общество, закон и право