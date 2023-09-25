https://crimea.ria.ru/20230925/sezon-tykvy-naskolko-krym-obespechen-bakhchevoy-kulturoy-1131623380.html
Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культурой
Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культурой - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культурой
В Крыму начался сезон тыквы. Эту бахчевую культуру выращивают, в основном, в хозяйствах населения. Насколько климат полуострова подходит для тыквы, достаточно... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T06:05
2023-09-25T06:05
2023-09-25T08:26
минсельхоз крыма
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николай тютюник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму начался сезон тыквы. Эту бахчевую культуру выращивают, в основном, в хозяйствах населения. Насколько климат полуострова подходит для тыквы, достаточно ли ею обеспечены местные жители, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюник."Общая площадь посадок составляет несколько сот гектаров. Общий объем урожая немногим менее пяти тысяч тонн", - озвучил спикер.По его словам, всего в государственном реестре более 200 сортов и гибридов тыквы. В нашей стране ее культивируют, селекционируют с начала прошлого века. В Крыму самые популярные виды: мраморная крупноплодная, цукатная, витаминная, а также сорта "Гитара" и "Матильда".Последние годы в хозяйствах населения и на сельхозпредприятиях все больше выращивают сорт "Японская принцесса". Это ярко оранжевая тыква небольшого размера с массой вытянутого плода от 1 до 2 кг. Она относится к мускатному виду тыкв.Некоторые хозяйства выращивают тыкву специально для производства сока. Перерабатывают ее в Крыму и поставляют в торговые сети.Также агробизнес понимает спрос мирового и внутреннего рынка на семечки тыквы. По словам спикера, на полуострове есть положительный опыт выращивания тыквы для получения семян. Их моют, сушат. Экспортировать семечки тыквы можно в страны Арабского мира и Китай, где существует на них спрос."Крым сам себя обеспечивает тыквой. Она, в основном, идет на наше внутреннее потребление, ярмарки, рынки", - добавил Николай Тютюник.По его словам, ближайшая ярмарка, организатором которой является Минсельхоз Крыма, запланирована в Симферополе на 30 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько картофеля соберут в КрымуВ Крыму поспели яблоки - аграрии начали сбор урожаяМинсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых
https://crimea.ria.ru/20230806/nastoyaschiy-yaltinskiy-luk-kak-pravilno-vybrat-i-gde-khranit-1130553407.html
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минсельхоз крыма, сельское хозяйство, николай тютюник, урожай, урожай в крыму, экономика, новости крыма, крым, тыква
Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культурой
В Крыму идет сезон тыквы: урожай бахчевой культуры достигает пяти тысяч тонн
06:05 25.09.2023 (обновлено: 08:26 25.09.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым
. В Крыму начался сезон тыквы. Эту бахчевую культуру выращивают, в основном, в хозяйствах населения. Насколько климат полуострова подходит для тыквы, достаточно ли ею обеспечены местные жители, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюник.
"Общая площадь посадок составляет несколько сот гектаров. Общий объем урожая немногим менее пяти тысяч тонн", - озвучил спикер.
По его словам, всего в государственном реестре более 200 сортов и гибридов тыквы. В нашей стране ее культивируют, селекционируют с начала прошлого века. В Крыму самые популярные виды: мраморная крупноплодная, цукатная, витаминная, а также сорта "Гитара" и "Матильда".
Последние годы в хозяйствах населения и на сельхозпредприятиях все больше выращивают сорт "Японская принцесса". Это ярко оранжевая тыква небольшого размера с массой вытянутого плода от 1 до 2 кг. Она относится к мускатному виду тыкв.
"В условиях Крыма тыква хорошо себя чувствует. Она не сильно требовательна к большому количеству воды. Растет практически в каждом районе полуострова. Фермеры активно выращивают тыкву в Джанкойском, Нижнегорском районах и поставляют ее на наши рынки", - рассказал Тютюник.
Некоторые хозяйства выращивают тыкву специально для производства сока. Перерабатывают ее в Крыму и поставляют в торговые сети.
Также агробизнес понимает спрос мирового и внутреннего рынка на семечки тыквы. По словам спикера, на полуострове есть положительный опыт выращивания тыквы для получения семян. Их моют, сушат. Экспортировать семечки тыквы можно в страны Арабского мира и Китай, где существует на них спрос.
"Крым сам себя обеспечивает тыквой. Она, в основном, идет на наше внутреннее потребление, ярмарки, рынки", - добавил Николай Тютюник.
По его словам, ближайшая ярмарка, организатором которой является Минсельхоз Крыма, запланирована в Симферополе на 30 сентября.
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