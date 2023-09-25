https://crimea.ria.ru/20230925/sezon-tykvy-naskolko-krym-obespechen-bakhchevoy-kulturoy-1131623380.html

Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культурой

Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культурой - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культурой

В Крыму начался сезон тыквы. Эту бахчевую культуру выращивают, в основном, в хозяйствах населения. Насколько климат полуострова подходит для тыквы, достаточно... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T06:05

2023-09-25T06:05

2023-09-25T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму начался сезон тыквы. Эту бахчевую культуру выращивают, в основном, в хозяйствах населения. Насколько климат полуострова подходит для тыквы, достаточно ли ею обеспечены местные жители, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюник."Общая площадь посадок составляет несколько сот гектаров. Общий объем урожая немногим менее пяти тысяч тонн", - озвучил спикер.По его словам, всего в государственном реестре более 200 сортов и гибридов тыквы. В нашей стране ее культивируют, селекционируют с начала прошлого века. В Крыму самые популярные виды: мраморная крупноплодная, цукатная, витаминная, а также сорта "Гитара" и "Матильда".Последние годы в хозяйствах населения и на сельхозпредприятиях все больше выращивают сорт "Японская принцесса". Это ярко оранжевая тыква небольшого размера с массой вытянутого плода от 1 до 2 кг. Она относится к мускатному виду тыкв.Некоторые хозяйства выращивают тыкву специально для производства сока. Перерабатывают ее в Крыму и поставляют в торговые сети.Также агробизнес понимает спрос мирового и внутреннего рынка на семечки тыквы. По словам спикера, на полуострове есть положительный опыт выращивания тыквы для получения семян. Их моют, сушат. Экспортировать семечки тыквы можно в страны Арабского мира и Китай, где существует на них спрос."Крым сам себя обеспечивает тыквой. Она, в основном, идет на наше внутреннее потребление, ярмарки, рынки", - добавил Николай Тютюник.По его словам, ближайшая ярмарка, организатором которой является Минсельхоз Крыма, запланирована в Симферополе на 30 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько картофеля соберут в КрымуВ Крыму поспели яблоки - аграрии начали сбор урожаяМинсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых

https://crimea.ria.ru/20230806/nastoyaschiy-yaltinskiy-luk-kak-pravilno-vybrat-i-gde-khranit-1130553407.html

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