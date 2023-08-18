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В Крыму поспели яблоки - аграрии начали сбор урожая
В Крыму поспели яблоки - аграрии начали сбор урожая - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Крыму поспели яблоки - аграрии начали сбор урожая
В Крыму приступили к уборке яблок сортов Целесте, Мелба и Мантет, сообщает республиканский Минсельхоз со ссылкой на главу министерства Андрея Савчука по итогам... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T06:35
2023-08-18T06:35
2023-08-18T06:35
минсельхоз крыма
новости крыма
урожай в крыму
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ход уборочной кампании в крыму
андрей савчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму приступили к уборке яблок сортов Целесте, Мелба и Мантет, сообщает республиканский Минсельхоз со ссылкой на главу министерства Андрея Савчука по итогам визита на одно из флагманских плодово-ягодных производств региона.По словам Савчука, на предприятии уже к этому времени собрано более 600 тонн с площади почти 20 гектаров. До конца октября планируется убрать сорта разных сроков созревания с 4,3 тысячи гектаров. Яблоки попадут на столы не только крымским потребителям, но и на прилавки других регионов страны.В садах предприятия на площади почти 1,5 тысячи гектаров растут не только десятки яблочных сортов, но также саженцы семечковых, а еще вишня и черешня, урожай которых в этом году вдвое превысил прошлогодний. Крымские садоводы используют воду из прудов-накопителей и технологию капельного орошения, хранят продукцию в собственном фруктохранилище, построенном с привлечением средств господдержки.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять центнеров с гектара: как в Крыму убирают ленПолосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузовВпечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зерна
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минсельхоз крыма, новости крыма, урожай в крыму, фрукты, ход уборочной кампании в крыму, андрей савчук
В Крыму поспели яблоки - аграрии начали сбор урожая
Минсельхоз: крымские аграрии начали сбор яблок летних сортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму приступили к уборке яблок сортов Целесте, Мелба и Мантет, сообщает республиканский Минсельхоз со ссылкой на главу министерства Андрея Савчука по итогам визита на одно из флагманских плодово-ягодных производств региона.
По словам Савчука, на предприятии уже к этому времени собрано более 600 тонн с площади почти 20 гектаров. До конца октября планируется убрать сорта разных сроков созревания с 4,3 тысячи гектаров. Яблоки попадут на столы не только крымским потребителям, но и на прилавки других регионов страны.
В садах предприятия на площади почти 1,5 тысячи гектаров растут не только десятки яблочных сортов, но также саженцы семечковых, а еще вишня и черешня, урожай которых в этом году вдвое превысил прошлогодний. Крымские садоводы используют воду из прудов-накопителей и технологию капельного орошения, хранят продукцию в собственном фруктохранилище, построенном с привлечением средств господдержки.
"Таких больших и маленьких садоводческих предприятий в республике не один десяток. Чтобы они стабильно работали и развивались, хозяйства получают финансовую поддержку. На текущую дату на закладку многолетних насаждений получателям субсидий уже перечислено около 400 миллионов рублей", - констатировал Савчук.
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