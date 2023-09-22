https://crimea.ria.ru/20230922/osvyaschennuyu-kopiyu-godenovskogo-kresta-dostavyat-v-krym-1131527464.html

Освященную копию Годеновского креста доставят в Крым

Освященную копию Годеновского креста доставят в Крым - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Освященную копию Годеновского креста доставят в Крым

Участники общероссийского крестного хода доставят в Крым освященную копию Годеновского креста. Два дня она будет находиться в Александро-Невском кафедральном... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T20:41

2023-09-22T20:41

2023-09-22T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Участники общероссийского крестного хода доставят в Крым освященную копию Годеновского креста. Два дня она будет находиться в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя, а затем ее привезут в Свято-Покровский собор в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.Общероссийский крестный ход, приуроченный к 600-летию святыни, идет через 27 российских городов. В митрополии рассказывают, что одним из первых мест, где появилась копия Годеновского креста, был Севастополь. Святыню привезли туда в декабре 2013 года, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного. Вскоре Крым вернулся в Россию.Еще одна копия была принесена в Луганскую епархию. Образ Спасителя на ней получился с темным ликом. Но, по словам представителей Крымской митрополии, чудесным образом через год лик просветлел. За время военных действий на территории ЛНР в обители не взорвалась ни одна бомба и не прозвучал ни один выстрел.Предание гласит, что Животворящий Крест Господень чудесным образом появился в 1423 году на Сохотском болоте у села Годеново Ярославской области. С 1940 года Годеновский Крест находится в храме святителя Иоанна Златоуста села Годеново – подворье Переславского Никольского женского монастыря Переславской епархии в Ярославской области.Пребывание Годеновского креста в пределах Симферопольской и Крымской епархии:23-24 сентября - Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор.25 по 27 сентября - Севастополь, Свято-Покровский собор.Читайте также на РИА Новости Крым:Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фотоГеоргий, приносящий Победу: след святого на крымской земле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

православие, крым, владыка лазарь, религия, общество, новости, новости крыма