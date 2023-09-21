https://crimea.ria.ru/20230921/v-azerbaydzhane-rassleduyut-gibel-rossiyskikh-mirotvortsev-1131590179.html

В Азербайджане расследуют гибель российских миротворцев

В Азербайджане расследуют гибель российских миротворцев - РИА Новости Крым, 21.09.2023

В Азербайджане расследуют гибель российских миротворцев

В Азербайджане генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела по факту гибели шести российских миротворцев. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T22:02

2023-09-21T22:02

2023-09-21T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Азербайджане генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела по факту гибели шести российских миротворцев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. По данным прокуратуры страны, автомобиль миротворцев был ошибочно принят за армянский транспорт.В этот же день, по данным следователей азербайджанской прокуратуры, на территории села Джанйятаг Тертерского района был обстрелян российский грузовик. В результате происшествия один военнослужащий погиб и один получил ранения. В ведомстве сообщают, что обстрел был произведен "неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований".По обоим фактам возбуждены уголовные дела, расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры Азербайджана.Президент страны Ильхам Алиев в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным принес извинения за произошедший инцидент и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели российских миротворцев.В Министерстве обороны РФ сообщили, что с начала военных действий в Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента эвакуировали из опасных районов более 5 000 человек. Они обеспечены местами отдыха и горячим питанием, а также необходимой медицинской помощью.Читайте также на РИА новости Крым:Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном КарабахеПять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в КарабахеМинобороны РФ заявило о полном прекращении боевых действий в Карабахе

https://crimea.ria.ru/20230921/aliev-izvinilsya-pered-putinym-za-pogibshikh-v-karabakhe-mirotvortsev-1131574026.html

азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, минобороны азербайджана, происшествия, нагорный карабах, в мире, новости