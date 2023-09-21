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В Алуште снесли забор вокруг дома писателя Ивана Шмелева - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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В Алуште снесли забор вокруг дома писателя Ивана Шмелева
В Алуште снесли забор вокруг дома писателя Ивана Шмелева - РИА Новости Крым, 21.09.2023
В Алуште снесли забор вокруг дома писателя Ивана Шмелева
Вокруг дома, в котором в годы Гражданской войны жил выдающийся православный писатель Иван Шмелев, снесли забор. Теперь его можно увидеть хотя бы снаружи,... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T06:43
2023-09-21T06:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вокруг дома, в котором в годы Гражданской войны жил выдающийся православный писатель Иван Шмелев, снесли забор. Теперь его можно увидеть хотя бы снаружи, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым Светлана Немирович – директор Алуштинского литературно-мемориального музея С. Н. Сергеева-Ценского (в его структуру входит музей Шмелева). Сейчас в здании живут люди, но сотрудники надеются, что когда-нибудь оно станет музейным объектом.По ее словам, Иван Шмелев впервые посетил Крым в 1909 году, он очень полюбил полуостров и приобрел здесь участок земли. Свой дом на Орлиной горе писатель описывал в романе "Солнце мертвых", благодаря которому весь мир узнал об Алуште.Крым – это колыбель православия, которая дала Шмелеву возможность написать такие произведения, как "Лето Господне", "Богомолье", "Пути небесные", "Няня из Москвы" и другие, напомнила Светлана Немирович. В этом году в республике широко отмечают 150-летие со дня рождения писателя, а сотрудники празднуют тридцатилетие музея Ивана Шмелева. К двум этим юбилеям приурочены XXVII Шмелевские чтения, которые открылись в рамках литературного фестиваля "Крымбукфест"."Мы наблюдаем очень большой интерес к нашему научному форуму, он будет проводиться в режиме онлайн и офлайн", – сказала Немирович.В ходе открытия "Крымбукфеста" прошла презентация памятника Ивану Шмелеву, который предлагается установить у входа в музей. Директор учреждения Светлана Немирович надеется найти меценатов, которые смогут это профинансировать.Читайте также на РИА Новости Крым:Алуштинский музей покажет кинохроники освобождения Крыма"Сергеев в списке, а Ценский не значится!": воевал, доил коров, писалОт столицы до столицы: что посмотреть по дороге из Симферополя в Ялту
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алушта, иван шмелев, крым, новости крыма, светлана немирович, культура, музеи крыма
В Алуште снесли забор вокруг дома писателя Ивана Шмелева

В Алуште снесли забор вокруг мемориального дома писателя Ивана Шмелева: жильцы не против

06:43 21.09.2023
 
Сейчас музей Шмелева расположен в усадьбе Бекетова
Сейчас музей Шмелева расположен в усадьбе Бекетова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вокруг дома, в котором в годы Гражданской войны жил выдающийся православный писатель Иван Шмелев, снесли забор. Теперь его можно увидеть хотя бы снаружи, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым Светлана Немирович – директор Алуштинского литературно-мемориального музея С. Н. Сергеева-Ценского (в его структуру входит музей Шмелева). Сейчас в здании живут люди, но сотрудники надеются, что когда-нибудь оно станет музейным объектом.

"Если жильцы, физические лица, будут согласны, очень хотелось бы сделать там музей. Шмелев всегда говорил, что "если я когда-нибудь вернусь в Россию, то я приеду в свой маленький домик на Орлиной горе". Общественность крымская сейчас этим вопросом активно занимается, благодаря министерству этот дом включен в Реестр объектов культурного наследия регионального значения, охранное обязательство было вручено собственнику этого дома", – поделилась Светлана Немирович.

По ее словам, Иван Шмелев впервые посетил Крым в 1909 году, он очень полюбил полуостров и приобрел здесь участок земли. Свой дом на Орлиной горе писатель описывал в романе "Солнце мертвых", благодаря которому весь мир узнал об Алуште.

"Его роман "Солнце мертвых", который был написан в 1923 году, – это первое произведение, написанное автором в эмиграции. Оно рассказывает о событиях, происходивших в Крыму в годы Гражданской войны. Но там описана не только мрачная история того периода, но и великолепная природа Крыма и богатство нашей природы", – рассказала директор музея.

Крым – это колыбель православия, которая дала Шмелеву возможность написать такие произведения, как "Лето Господне", "Богомолье", "Пути небесные", "Няня из Москвы" и другие, напомнила Светлана Немирович. В этом году в республике широко отмечают 150-летие со дня рождения писателя, а сотрудники празднуют тридцатилетие музея Ивана Шмелева. К двум этим юбилеям приурочены XXVII Шмелевские чтения, которые открылись в рамках литературного фестиваля "Крымбукфест".
"Мы наблюдаем очень большой интерес к нашему научному форуму, он будет проводиться в режиме онлайн и офлайн", – сказала Немирович.
В ходе открытия "Крымбукфеста" прошла презентация памятника Ивану Шмелеву, который предлагается установить у входа в музей. Директор учреждения Светлана Немирович надеется найти меценатов, которые смогут это профинансировать.
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АлуштаИван ШмелевКрымНовости КрымаСветлана НемировичКультураМузеи Крыма
 
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