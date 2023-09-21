https://crimea.ria.ru/20230921/v-alushte-snesli-zabor-vokrug-doma-pisatelya-ivana-shmeleva-1131560091.html

В Алуште снесли забор вокруг дома писателя Ивана Шмелева

В Алуште снесли забор вокруг дома писателя Ивана Шмелева - РИА Новости Крым, 21.09.2023

В Алуште снесли забор вокруг дома писателя Ивана Шмелева

Вокруг дома, в котором в годы Гражданской войны жил выдающийся православный писатель Иван Шмелев, снесли забор. Теперь его можно увидеть хотя бы снаружи,... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T06:43

2023-09-21T06:43

2023-09-21T06:43

алушта

иван шмелев

крым

новости крыма

светлана немирович

культура

музеи крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131560590_37:0:2524:1399_1920x0_80_0_0_1d849d1eeeb23b3f600812c5ee571808.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вокруг дома, в котором в годы Гражданской войны жил выдающийся православный писатель Иван Шмелев, снесли забор. Теперь его можно увидеть хотя бы снаружи, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым Светлана Немирович – директор Алуштинского литературно-мемориального музея С. Н. Сергеева-Ценского (в его структуру входит музей Шмелева). Сейчас в здании живут люди, но сотрудники надеются, что когда-нибудь оно станет музейным объектом.По ее словам, Иван Шмелев впервые посетил Крым в 1909 году, он очень полюбил полуостров и приобрел здесь участок земли. Свой дом на Орлиной горе писатель описывал в романе "Солнце мертвых", благодаря которому весь мир узнал об Алуште.Крым – это колыбель православия, которая дала Шмелеву возможность написать такие произведения, как "Лето Господне", "Богомолье", "Пути небесные", "Няня из Москвы" и другие, напомнила Светлана Немирович. В этом году в республике широко отмечают 150-летие со дня рождения писателя, а сотрудники празднуют тридцатилетие музея Ивана Шмелева. К двум этим юбилеям приурочены XXVII Шмелевские чтения, которые открылись в рамках литературного фестиваля "Крымбукфест"."Мы наблюдаем очень большой интерес к нашему научному форуму, он будет проводиться в режиме онлайн и офлайн", – сказала Немирович.В ходе открытия "Крымбукфеста" прошла презентация памятника Ивану Шмелеву, который предлагается установить у входа в музей. Директор учреждения Светлана Немирович надеется найти меценатов, которые смогут это профинансировать.Читайте также на РИА Новости Крым:Алуштинский музей покажет кинохроники освобождения Крыма"Сергеев в списке, а Ценский не значится!": воевал, доил коров, писалОт столицы до столицы: что посмотреть по дороге из Симферополя в Ялту

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, иван шмелев, крым, новости крыма, светлана немирович, культура, музеи крыма