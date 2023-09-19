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Главные новости Крыма: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Главные новости Крыма: 19 сентября
Главные новости Крыма: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Главные новости Крыма: 19 сентября
Путин не уйдет из Крыма – заявление Эрдогана. Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд. В МИД жестко отреагировали на идею Киева... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T22:13
2023-09-19T22:14
главное за день
новости крыма
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
валерий аксенов
мария захарова
константин скорупский
ветераны сво
здоровье
алексей данилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Путин не уйдет из Крыма – заявление Эрдогана. Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд. В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма". Захарова пояснила, зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса. В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мнение ЭрдоганаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма. "Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. &lt;…&gt; И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — сказал турецкий лидер. Ранее Эрдоган выразил мнение, что конфликт на Украине будет долгим. При этом подчеркнул, что президент России Владимир Путин выступает за скорейшее его окончание.Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрдОбъем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников ОПК с профессиональным праздником – с Днем оружейника. Крымчане вносят свой вклад в Победу, в укрепление обороноспособности страны. Крымские предприятия ОПК выпускают широкий спектр важной для Вооруженных Сил РФ продукции, констатировал он. Ответ Захаровой по КрымуЛюбые попытки силовых посягательств Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные призывы киевского режима разрушить Крымский мост и выгнать с территории полуострова русских. Также дипломат, комментируя заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о его намерении "выкурить россиян из Крыма с помощью оружия", напомнила, что жители полуострова сами сделали свой выбор девять лет назад. И вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.Экологические преступления КиеваЕще одно заявление Захаровой коснулось экологических преступлений Киева против Крыма и Донбасса. Захарова напомнила, в частности о водной блокаде полуострова в 2014 году, приведшей к затоплению существенных территорий в устье Днепра и критическому урону Нижнеднепровскому национальному заповеднику. Официальный представитель МИД убеждена, что такие действия невозможно объяснить ничем, кроме полного безразличия к будущему этих территорий и прямой ненависти к проживающим там людям по национальному или этническому признаку.Реабилитация для участников СВОНовое отделение медицинской реабилитации открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут в том числе и участники специальной военной операции, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Константин Скорупский. Помощь в отделении смогут получить люди, страдающие от нарушений функции периферической нервной и костно-мышечной систем. В отделении на 15 коек с пациентами будет работать многопрофильная бригада врачей во главе со специалистом по физической и реабилитационной медицине.
https://crimea.ria.ru/20230919/v-oktyabre-iz-kryma-v-adler-budet-khodit-dopolnitelnyy-poezd-1131524369.html
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4.7
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главное за день, новости крыма, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, валерий аксенов, мария захарова, константин скорупский, ветераны сво, здоровье, алексей данилов, экология
Главные новости Крыма: 19 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 19 сентября

22:13 19.09.2023 (обновлено: 22:14 19.09.2023)
 
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Главное за день - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Путин не уйдет из Крыма – заявление Эрдогана. Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд. В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма". Захарова пояснила, зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса. В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Мнение Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма. "Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. <…> И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — сказал турецкий лидер. Ранее Эрдоган выразил мнение, что конфликт на Украине будет долгим. При этом подчеркнул, что президент России Владимир Путин выступает за скорейшее его окончание.
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Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд

Объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников ОПК с профессиональным праздником – с Днем оружейника. Крымчане вносят свой вклад в Победу, в укрепление обороноспособности страны. Крымские предприятия ОПК выпускают широкий спектр важной для Вооруженных Сил РФ продукции, констатировал он.
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Ответ Захаровой по Крыму

Любые попытки силовых посягательств Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные призывы киевского режима разрушить Крымский мост и выгнать с территории полуострова русских. Также дипломат, комментируя заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о его намерении "выкурить россиян из Крыма с помощью оружия", напомнила, что жители полуострова сами сделали свой выбор девять лет назад. И вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Экологические преступления Киева

Еще одно заявление Захаровой коснулось экологических преступлений Киева против Крыма и Донбасса. Захарова напомнила, в частности о водной блокаде полуострова в 2014 году, приведшей к затоплению существенных территорий в устье Днепра и критическому урону Нижнеднепровскому национальному заповеднику. Официальный представитель МИД убеждена, что такие действия невозможно объяснить ничем, кроме полного безразличия к будущему этих территорий и прямой ненависти к проживающим там людям по национальному или этническому признаку.
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Реабилитация для участников СВО

Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут в том числе и участники специальной военной операции, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Константин Скорупский. Помощь в отделении смогут получить люди, страдающие от нарушений функции периферической нервной и костно-мышечной систем. В отделении на 15 коек с пациентами будет работать многопрофильная бригада врачей во главе со специалистом по физической и реабилитационной медицине.
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22:13Главные новости Крыма: 19 сентября
21:52Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему
21:31Дуда об иске в ВТО: Киеву следует помнить о транзите оружия через Польшу
21:19В Бахчисарайском районе Крыма до декабря ограничили движение – схема
20:57Ученый развенчал мифы вражеской пропаганды о Зое Космодемьянской
20:33Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
20:08Крымский мост: обстановка на вечер вторника
19:52Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн
19:35Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество
19:16Жесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией
18:55Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком
18:34На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
18:12В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд
17:44ПСБ выдал первую льготную ипотеку в новых регионах
17:30Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества
17:18В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале
16:58Без лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ
16:39ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков - Минобороны
16:10Путин не уйдет из Крыма – Эрдоган
15:47Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса
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