https://crimea.ria.ru/20230919/glavnye-novosti-kryma-19-sentyabrya-1131533195.html

Главные новости Крыма: 19 сентября

Главные новости Крыма: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Главные новости Крыма: 19 сентября

Путин не уйдет из Крыма – заявление Эрдогана. Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд. В МИД жестко отреагировали на идею Киева... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T22:13

2023-09-19T22:13

2023-09-19T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Путин не уйдет из Крыма – заявление Эрдогана. Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд. В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма". Захарова пояснила, зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса. В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мнение ЭрдоганаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма. "Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. <…> И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — сказал турецкий лидер. Ранее Эрдоган выразил мнение, что конфликт на Украине будет долгим. При этом подчеркнул, что президент России Владимир Путин выступает за скорейшее его окончание.Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрдОбъем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников ОПК с профессиональным праздником – с Днем оружейника. Крымчане вносят свой вклад в Победу, в укрепление обороноспособности страны. Крымские предприятия ОПК выпускают широкий спектр важной для Вооруженных Сил РФ продукции, констатировал он. Ответ Захаровой по КрымуЛюбые попытки силовых посягательств Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные призывы киевского режима разрушить Крымский мост и выгнать с территории полуострова русских. Также дипломат, комментируя заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о его намерении "выкурить россиян из Крыма с помощью оружия", напомнила, что жители полуострова сами сделали свой выбор девять лет назад. И вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.Экологические преступления КиеваЕще одно заявление Захаровой коснулось экологических преступлений Киева против Крыма и Донбасса. Захарова напомнила, в частности о водной блокаде полуострова в 2014 году, приведшей к затоплению существенных территорий в устье Днепра и критическому урону Нижнеднепровскому национальному заповеднику. Официальный представитель МИД убеждена, что такие действия невозможно объяснить ничем, кроме полного безразличия к будущему этих территорий и прямой ненависти к проживающим там людям по национальному или этническому признаку.Реабилитация для участников СВОНовое отделение медицинской реабилитации открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут в том числе и участники специальной военной операции, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Константин Скорупский. Помощь в отделении смогут получить люди, страдающие от нарушений функции периферической нервной и костно-мышечной систем. В отделении на 15 коек с пациентами будет работать многопрофильная бригада врачей во главе со специалистом по физической и реабилитационной медицине.

https://crimea.ria.ru/20230919/v-oktyabre-iz-kryma-v-adler-budet-khodit-dopolnitelnyy-poezd-1131524369.html

https://crimea.ria.ru/20230919/na-remont-dorogi-bakhchisaray--yalta-vydelili-bolshe-750-millionov-rubley-1131522061.html

https://crimea.ria.ru/20230919/tseny-na-toplivo-v-krymu-prognozy-eksperta-1131527629.html

https://crimea.ria.ru/20230919/dve-poiskovye-operatsii-v-krymu-so-skal-snyali-dvoikh-muzhchin-1131518307.html

https://crimea.ria.ru/20230919/s-bukhty-v-sevastopole-za-den-podnyali-1200-boepripasov-vremen-voyny-1131505328.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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