Главные новости Крыма: 19 сентября
Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 19 сентября
22:13 19.09.2023 (обновлено: 22:14 19.09.2023)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Путин не уйдет из Крыма – заявление Эрдогана. Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд. В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма". Захарова пояснила, зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса. В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Мнение Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма. "Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. <…> И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", — сказал турецкий лидер. Ранее Эрдоган выразил мнение, что конфликт на Украине будет долгим. При этом подчеркнул, что президент России Владимир Путин выступает за скорейшее его окончание.
Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд
Объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников ОПК с профессиональным праздником – с Днем оружейника. Крымчане вносят свой вклад в Победу, в укрепление обороноспособности страны. Крымские предприятия ОПК выпускают широкий спектр важной для Вооруженных Сил РФ продукции, констатировал он.
Ответ Захаровой по Крыму
Любые попытки силовых посягательств Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные призывы киевского режима разрушить Крымский мост и выгнать с территории полуострова русских. Также дипломат, комментируя заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о его намерении "выкурить россиян из Крыма с помощью оружия", напомнила, что жители полуострова сами сделали свой выбор девять лет назад. И вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Экологические преступления Киева
Еще одно заявление Захаровой коснулось экологических преступлений Киева против Крыма и Донбасса. Захарова напомнила, в частности о водной блокаде полуострова в 2014 году, приведшей к затоплению существенных территорий в устье Днепра и критическому урону Нижнеднепровскому национальному заповеднику. Официальный представитель МИД убеждена, что такие действия невозможно объяснить ничем, кроме полного безразличия к будущему этих территорий и прямой ненависти к проживающим там людям по национальному или этническому признаку.
Реабилитация для участников СВО
Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Проходить реабилитацию в нем смогут в том числе и участники специальной военной операции, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Константин Скорупский. Помощь в отделении смогут получить люди, страдающие от нарушений функции периферической нервной и костно-мышечной систем. В отделении на 15 коек с пациентами будет работать многопрофильная бригада врачей во главе со специалистом по физической и реабилитационной медицине.