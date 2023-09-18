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Во вторник землю накроет магнитная буря
Во вторник землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Во вторник землю накроет магнитная буря
Во вторник над Землей пронесется магнитная буря, в среду геомагнитный фон также будет повышен, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T21:35
2023-09-18T21:35
2023-09-18T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сент - РИА Новости Крым. Во вторник над Землей пронесется магнитная буря, в среду геомагнитный фон также будет повышен, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Далее геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 23 и 29 числа. В первой половине октября геомагнитных возмущений не ожидается.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьЧто умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбитеЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние
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общество, магнитные бури, космос, здоровье, новости, в мире
Во вторник землю накроет магнитная буря
Ученые прогнозируют геомагнитный шторм на 19 сентября