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В четырех районах Крыма будут отключать газ - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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В четырех районах Крыма будут отключать газ
В четырех районах Крыма будут отключать газ - РИА Новости Крым, 18.09.2023
В четырех районах Крыма будут отключать газ
Населенные пункты в четырех районах Крыма останутся без голубого топлива из-за плановых работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-службе предприятия... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T10:42
2023-09-18T10:42
крым
газ
газификация крыма
крымгазсети
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
симферопольский район
красногвардейский район
черноморский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Населенные пункты в четырех районах Крыма останутся без голубого топлива из-за плановых работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Так, с утра понедельника подача газа была прекращена в селе Родниковое Симферопольского района. Причина – подключение построенного газопровода к действующим сетям газораспределения среднего давления.В Красногвардейском районе 19 сентября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача газа в село Ленинское (улица Октябрьская). О завершении работ и повторном пуске газа предприятие сообщит дополнительно.20 сентября в Черноморском районе будет проводиться подготовка к осенне-зимнему периоду, в связи с чем не будет газа у жителей поселка Черноморское. Планируемое время ограничения – с 8:00 до 17:00.20 и 21 сентября также планируются работы на сетях в Гурзуфе. В зону отключения попадают жители улиц Подвойского (№ 7,18,19,20,21,23,26,30,32,34) и Соловьева (2,3,4,6,10,12,14,16,20,22). Работы планируется завершить за два дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без водыКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияДжанкой на три дня останется без газа
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В четырех районах Крыма будут отключать газ

Населенные пункты в четырех районах Крыма временно останутся без газа

10:42 18.09.2023
 
© РИА Новости Крымгаз
газ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Населенные пункты в четырех районах Крыма останутся без голубого топлива из-за плановых работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-службе предприятия "Крымгазсети".
Так, с утра понедельника подача газа была прекращена в селе Родниковое Симферопольского района. Причина – подключение построенного газопровода к действующим сетям газораспределения среднего давления.
"Мероприятия по переврезкам газопроводов рассчитаны на два рабочих дня", - уточнили в пресс-службе предприятия.
В Красногвардейском районе 19 сентября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача газа в село Ленинское (улица Октябрьская). О завершении работ и повторном пуске газа предприятие сообщит дополнительно.
20 сентября в Черноморском районе будет проводиться подготовка к осенне-зимнему периоду, в связи с чем не будет газа у жителей поселка Черноморское. Планируемое время ограничения – с 8:00 до 17:00.
20 и 21 сентября также планируются работы на сетях в Гурзуфе. В зону отключения попадают жители улиц Подвойского (№ 7,18,19,20,21,23,26,30,32,34) и Соловьева (2,3,4,6,10,12,14,16,20,22). Работы планируется завершить за два дня.
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