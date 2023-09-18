https://crimea.ria.ru/20230918/v-chetyrekh-rayonakh-kryma-budut-otklyuchat-gaz-1131488413.html

В четырех районах Крыма будут отключать газ

В четырех районах Крыма будут отключать газ - РИА Новости Крым, 18.09.2023

В четырех районах Крыма будут отключать газ

Населенные пункты в четырех районах Крыма останутся без голубого топлива из-за плановых работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-службе предприятия... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T10:42

2023-09-18T10:42

2023-09-18T10:42

крым

газ

газификация крыма

крымгазсети

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

симферопольский район

красногвардейский район

черноморский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Населенные пункты в четырех районах Крыма останутся без голубого топлива из-за плановых работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Так, с утра понедельника подача газа была прекращена в селе Родниковое Симферопольского района. Причина – подключение построенного газопровода к действующим сетям газораспределения среднего давления.В Красногвардейском районе 19 сентября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача газа в село Ленинское (улица Октябрьская). О завершении работ и повторном пуске газа предприятие сообщит дополнительно.20 сентября в Черноморском районе будет проводиться подготовка к осенне-зимнему периоду, в связи с чем не будет газа у жителей поселка Черноморское. Планируемое время ограничения – с 8:00 до 17:00.20 и 21 сентября также планируются работы на сетях в Гурзуфе. В зону отключения попадают жители улиц Подвойского (№ 7,18,19,20,21,23,26,30,32,34) и Соловьева (2,3,4,6,10,12,14,16,20,22). Работы планируется завершить за два дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без водыКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияДжанкой на три дня останется без газа

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красногвардейский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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