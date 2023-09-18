https://crimea.ria.ru/20230918/kurortnye-poselki-na-vostoke-kryma-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-vody-1131478789.html

Курортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без воды

Курортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без воды - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Курортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без воды

Девять курортных поселков Феодосии на двое суток – с 19 по 21 сентября – останутся без воды в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T07:26

2023-09-18T07:26

2023-09-18T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Девять курортных поселков Феодосии на двое суток – с 19 по 21 сентября – останутся без воды в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Речь идет о поселках Коктебель, Орджоникидзе, Наниково, Курортное, Щебетовка, селах Южное, Подгорное и Насыпное.Уточняется, что в Насыпном воду отключат только по улицам Айвазовская, Восточная, Дружбы, Ленина, Первомайская, Октябрьская, Садовая, Заречная и Южнобережная. На время проведения работ феодосийский филиал предприятия организует подвоз питьевой воды населению.Реконструкция водовода Феодосия-СудакРанее в Минстрое РК сообщали, что реконструкция водовода Феодосия-Судак подходит к финалу, строительная готовность объекта составляет более 90 процентов. В рамках работ ведется строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций, ремонт резервуаров чистой воды.В ходе реконструкции аварийной линии должен быть также произведен ремонт водовода от районных резервуаров чистой воды до резервуаров разрыва струи, водовода в обход поселка Щебетовка, выполнены другие необходимые работы.Общая протяженность реконструируемого участка - 52 км, трасса проходит по территории Феодосийского и Судакского городских округов. Пропускная способность водовода – 75 тыс. "кубов" в сутки. Стоимость строительства - более четырех млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей

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