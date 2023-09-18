https://crimea.ria.ru/20230918/kurortnye-poselki-na-vostoke-kryma-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-vody-1131478789.html
Курортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без воды
Курортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без воды - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Курортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без воды
Девять курортных поселков Феодосии на двое суток – с 19 по 21 сентября – останутся без воды в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T07:26
2023-09-18T07:26
2023-09-18T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Девять курортных поселков Феодосии на двое суток – с 19 по 21 сентября – останутся без воды в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Речь идет о поселках Коктебель, Орджоникидзе, Наниково, Курортное, Щебетовка, селах Южное, Подгорное и Насыпное.Уточняется, что в Насыпном воду отключат только по улицам Айвазовская, Восточная, Дружбы, Ленина, Первомайская, Октябрьская, Садовая, Заречная и Южнобережная. На время проведения работ феодосийский филиал предприятия организует подвоз питьевой воды населению.Реконструкция водовода Феодосия-СудакРанее в Минстрое РК сообщали, что реконструкция водовода Феодосия-Судак подходит к финалу, строительная готовность объекта составляет более 90 процентов. В рамках работ ведется строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций, ремонт резервуаров чистой воды.В ходе реконструкции аварийной линии должен быть также произведен ремонт водовода от районных резервуаров чистой воды до резервуаров разрыва струи, водовода в обход поселка Щебетовка, выполнены другие необходимые работы.Общая протяженность реконструируемого участка - 52 км, трасса проходит по территории Феодосийского и Судакского городских округов. Пропускная способность водовода – 75 тыс. "кубов" в сутки. Стоимость строительства - более четырех млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, вода крыма, феодосия, жкх, жкх крыма и севастополя, водоснабжение, отключение воды в крыму, крым, новости крыма
Курортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без воды
Девять курортных поселков Феодосии на двое суток останутся без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Девять курортных поселков Феодосии на двое суток – с 19 по 21 сентября – останутся без воды в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
Речь идет о поселках Коктебель, Орджоникидзе, Наниково, Курортное, Щебетовка, селах Южное, Подгорное и Насыпное.
"В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения с 8 утра 19 сентября до 8 утра 21 сентября будет ограничено водоснабжение в населенных пунктах городского округа Феодосия", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в Насыпном воду отключат только по улицам Айвазовская, Восточная, Дружбы, Ленина, Первомайская, Октябрьская, Садовая, Заречная и Южнобережная.
На время проведения работ феодосийский филиал предприятия организует подвоз питьевой воды населению.
Реконструкция водовода Феодосия-Судак
Ранее в Минстрое РК сообщали, что реконструкция водовода Феодосия-Судак подходит к финалу, строительная готовность объекта составляет более 90 процентов. В рамках работ
ведется строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций, ремонт резервуаров чистой воды.
В ходе реконструкции аварийной линии должен быть также произведен ремонт водовода от районных резервуаров чистой воды до резервуаров разрыва струи, водовода в обход поселка Щебетовка, выполнены другие необходимые работы.
Общая протяженность реконструируемого участка - 52 км, трасса проходит по территории Феодосийского и Судакского городских округов. Пропускная способность водовода – 75 тыс. "кубов" в сутки. Стоимость строительства - более четырех млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2023 года.
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